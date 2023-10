Oriflame - Szwedzka firma kosmetyczna i jej sposób na międzynarodowy sukces.

Firma Oriflame od samego początku swojego istnienia nie była zresztą po prostu kolejnym koncernem kosmetycznym rywalizującym o uznanie w oczach klientów z innymi podmiotami o podobnym charakterze. Rewolucyjne było nie tylko założenie mówiące o tym, że kosmetyki dla kobiet i mężczyzn będą produkowane wyłącznie ze składników pochodzenia naturalnego. Wcale nie mniej nietypowe było powierzenie ich sprzedaży wykwalifikowanym konsultantkom i odejście od sprzedaży masowej. Mogło się wydawać, że takie działania nie przyniosą firmie dużej popularności, tymczasem okazało się, że efekt całkowicie zaskoczył sceptyków.

Zatrudniona przez Oriflame konsultantka mogła dotrzeć do dużej liczby klientów nie wiedzących zbyt wiele o kosmetykach, jej bliska relacja z kupującymi sprawiała zaś, że ci ostatni chętnie zwierzali się jej ze swoich problemów z zachowaniem urody i atrakcyjnego wyglądu. Konsultantka mogła doradzać swoim klientom znacznie bardziej efektywnie niż osoba zatrudniona w drogerii, firma Oriflame zyskiwała zaś informacje na temat kosmetyków, których brakuje w jej ofercie, a które chętnie widzieliby tam ich potencjalni nabywcy. Dziś o firmie Oriflame mówi się jako o jednym z najważniejszych producentów kosmetyków na świecie i w słowach tych nie ma wcale przesady.

Zalety sprzedaży bezpośredniej kosmetyków w Oriflame

Wiele osób pytanych o kosmetyki oferowane przez firmę Oriflame natychmiast uśmiecha się ze zrozumieniem zadając pytanie o to, czy nie jest to przypadkiem ten producent, który zajmuje się dystrybucją swoich produktów w sposób bezpośredni. Rzeczywiście, już w chwili inauguracji swojej działalności firma Oriflame odstąpiła od promocji swoich kosmetyków w stałych punktach sprzedaży stawiając na bezpośrednią relację dystrybutora i klienta. Jak się okazało, decyzja taka była jak najbardziej słuszna.

Siłą sprzedaży bezpośredniej jest przede wszystkim jej zasięg, konsultantka Oriflame może bowiem dotrzeć ze swoimi produktami znacznie dalej niż pracownica drogerii. Co więcej, jej relacja z nabywca może być głębsza, kosmetyki Oriflame są bowiem bardzo często sprzedawane osobom, z którymi konsultantki pozostają w bliskich relacjach. Jak to możliwe, że znajomi nie nastawiają się negatywnie do podobnej działalności, ale sami dopytują się o to, kiedy będzie nowy katalog i do kiedy przyjmowane są zamówienia? Trudno się temu dziwić, skoro obserwują samą konsultantkę i przekonują się, że promowane przez nią rozwiązania zasługują na zaufanie. Konsultant uwiarygadnia skuteczność kosmetyków, współpraca z nim zapewnia jednak również wygodę. Klient nie musi już wybierać się do gwarnego centrum handlowego, osoba, którą interesuje praca Oriflame przychodzi bowiem do niego prezentując mu nie tylko katalog, ale i próbki najnowszych produktów. Klient nie musi martwić się przy tym również o odbiór zamówienia. To osoba zatrudniona w Oriflame dopełnia formalności i dostarcza najlepsze kosmetyki pod wskazany wcześniej adres. Sprzedaż bezpośrednia to zatem rozwiązanie, które sprawia, że o firmie Oriflame można bez przesady mówić, jako o podmiocie wyjątkowym.

Co warto wiedzieć o pracy dla Oriflame?

Oriflame to nie tylko wywodzące się ze Szwecji przedsiębiorstwo, które jest nam w stanie zaoferować wysokiej klasy kosmetyki powstające wyłącznie z naturalnych składników. To również bardzo wartościowy pracodawca, który pozwala nam realizować swoją pasję, a jednocześnie zarabiać naprawdę spore pieniądze.

Osoby, które chcą wiedzieć, czy nadają się do pracy jako konsultantka Oriflame mogą już na wstępie odetchnąć z ulgą. Firma nie stawia ograniczeń wiekowych, nie wymaga wykształcenia kierunkowego i nie oczekuje, że będziemy miały wygląd modelek. Tym, co jest naprawdę ważne i co decyduje o sukcesie zawodowym jest przede wszystkim pomysłowość i zaangażowanie, te zaś posiada się bez względu na płeć, wykształcenie lub wiek. To od konsultantki zależy zresztą, jak będzie traktowała swoją pracę dla szwedzkiego producenta kosmetyków. Wiele dziewcząt i kobiet, które zarejestrowały się jako konsultantka Oriflame postrzegają swoje obowiązki przede wszystkim w kategoriach dodatkowego zajęcia stanowiącego odskocznię od typowej pracy zawodowej. Pewna grupa jest jednak w stanie zaangażować się bez reszty w pracę przy dystrybucji kosmetyków, trudno więc dziwić się, że takie konsultantki mogą liczyć na naprawdę zadowalające rezultaty finansowe swoich wysiłków. Nie ma zresztą takiej konsultantki, która narzekałaby na problemy, na jakie natrafią podczas dystrybucji kosmetyków. Mówimy o przedsiębiorstwie, które cieszy się uznaniem nie tylko w Polsce, ale również w innych częściach świata, klientki same śledzą więc doniesienia prasowe, aby dowiedzieć się, jakie produkty są obecnie najbardziej wartościowe. Promocja kosmetyków Oriflame nie jest w związku z tym trudnym zadaniem, a mówienie o tym, że w pewnym sensie sprzedają się one same nie jest wcale przesadą.

Oriflame i niespodzianki dla klientów

Sprostanie oczekiwaniom klienta to trudne zadanie. Na początku dwudziestego pierwszego wieku zabiegają o niego setki firm, klient uczy się więc tego, że to on może dyktować warunki, a nie jedynie akceptować sugestie sprzedawców. Nawet najsilniejsze firmy nie mają pewności, czy ich pozycja rynkowa nie zostanie w najbliższym czasie zagrożona i muszą robić wszystko, aby nie tracić zainteresowania. Z zagrożenia tego zdaje sobie sprawę także producent znakomitych kosmetyków dla mężczyzn i kobiet – firma Oriflame.

Osoby, które sięgają po kosmetyki Oriflame rozpływają się w zachwytach pod ich adresem. Wysoka skuteczność i przystępne ceny niezmiennie zachwycają, ich producent robi jednak wszystko, aby potencjalni nabywcy czuli, że są dla niego najważniejsi. To właśnie dlatego każdy katalog, w którym prezentowane są rozwiązania polecane przez firmę Oriflame jest przygotowywany z dużą dbałością o szczegóły. Klienci mogą liczyć na to, że znajdą w nim zapierające dech w piersiach nowości, zawsze mogą jednak również spodziewać się oryginalnych promocji, konkursów z nagrodami, a nawet drobnych upominków wręczanych przy okazji większych zakupów. Firma stara się zresztą oddziaływać na klientów i w mniej tradycyjny sposób, od niedawna możliwa jest więc między innymi internetowa rejestracja w Oriflame, jeżeli dawna klientka chce spróbować swoich sił jako konsultantka. Rejestracja gwarantuje dostęp do próbek najnowszych rozwiązań, katalog wręczanych z wyprzedzeniem, a przede wszystkim – możliwość dokonywania dużo tańszych zakupów, trudno dziwić się więc, że staje się ona interesująca dla pań (a coraz częściej także dla panów) w bardzo różnym wieku. Pomysłowość właścicieli i pracowników firmy procentuje, pozycja Oriflame na światowym rynku nadal jest zatem bardzo silna.