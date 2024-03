Pianka PE do pakowania – dlaczego warto ją stosować?

Czym wyróżnia się pianka polietylenowa?

Pianka PE oferuje szereg korzystnych właściwości, dzięki którym nadaje się do ochrony i amortyzacji różnych produktów podczas transportu i przechowywania.

Dostępna jest ona w wielu wariantach pod kątem grubości, na przykład jako pianka PE 20mm 30mm, 50mm.

Pianki tego typu są oferowane w arkuszach oraz w rolkach, a także można zamawiać je na wymiar, aby pasowały one do konkretnych produktów i paczek.

Dlaczego warto korzystać z pianki PE do pakowania?

Pianka PE ma szereg korzystnych właściwości, które sprawiły, że jest ona często używana do pakowania produktów. Zaliczane są do nich:

Amortyzacja i odporność na uderzenia

Pianka PE znana jest ze swoich doskonałych właściwości amortyzujących. Zapewnia skuteczną ochronę przed wstrząsami, uderzeniami i wibracjami, dzięki czemu idealnie nadaje się do pakowania delikatnych przedmiotów. W trakcie transportu pianka pochłania i rozprasza energię uderzenia, zapobiegając uszkodzeniu pakowanego towaru.

Lekka i ekonomiczna

Pianka wykonana z polietylenu jest lekka, co pomaga zmniejszyć całkowitą wagę opakowania. Przyczynia się to do oszczędności kosztów wysyłki i transportu, zwłaszcza w porównaniu z cięższymi materiałami opakowaniowymi. Lekki charakter pianki PE ułatwia również proces pakowania.

Wszechstronność wymiarów i kształtów

Pianka PE jest dostępna w różnych postaciach, w tym w arkuszach, rolkach i kształtach formowanych na zamówienie. Ta właściwość pozwala na dostosowanie w oparciu o specyficzne wymagania dotyczące pakowania różnych produktów. Można ją łatwo przyciąć i ukształtować tak, aby pasowała do konturów pakowanych przedmiotów.

Izolacja cieplna

Pianka PE ma właściwości izolacyjne, dzięki czemu jest skuteczna w przypadku produktów wymagających kontroli temperatury podczas transportu. Pomaga utrzymać stabilną temperaturę wewnątrz opakowania, chroniąc produkty przed wahaniami temperatury, które mogłyby mieć wpływ na ich jakość.

Możliwość recyklingu

Warto także wskazać, że pianka PE 20mm oraz w innych grubościach nadaje się do recyklingu i wiele zakładów przyjmuje ją do recyklingu. Niektórzy producenci produkują również piankę PE pochodzącą z recyklingu, co jeszcze bardziej zmniejsza wpływ na środowisko.

Łatwość obróbki

Pianka PE jest łatwa do wytworzenia i przekształcenia w różne kształty i rozmiary. Producenci mogą tworzyć niestandardowe opakowania dostosowane do konkretnych wymiarów i wymagań różnych produktów.

Możliwość ponownego użycia

Piankę można ponownie wykorzystać w wielu przesyłkach, wydłużając jej cykl życia i zmniejszając ilość odpadów.