Pierwszy biologiczny dom wydrukowany w technologii 3D

W ostatnim artykule wspominałem o wyśrubowanych wymaganiach energetycznych, które przekładają się na wyższe koszty budowy. W efekcie tego rozwój rynku budowlanego w Niemczech mocno hamuje. Technologia druku 3D może się okazać skutecznym rozwiązaniem na obecny kryzys. Pozwala ona tworzyć budynki, które są bardziej przyjazne dla środowiska. Drukowanie całych domów lub dużych elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych w budowie mieszkań skraca koszty i czas potrzebny do ukończenia danego projektu. Nowoczesne technologie stosowane w branży budowlanej stają się coraz bardziej popularne, a druk 3D, jak na razie dosyć nieśmiało wchodzący na place budowy, jest niewątpliwie najbardziej obiecującym kierunkiem rozwoju.

Czym jest druk 3D i dlaczego coraz więcej osób go używa?

Druk 3D umożliwia tworzenie obiektów z żywych tkanek, a także biologicznych i technologicznych materiałów. Żywe tkanki drukowane są do zastosowań medycznych, nas jednak najbardziej interesują materiały biologiczne i technologiczne, takie jak: polimery, metale, skorupy kokosowe, włókno drzewne i bio-żywice. Dzięki technologii 3D budownictwo może tworzyć obiekty szybko, skutecznie i w przyjazny dla środowiska sposób. To najbardziej gorący trend w naszej gałęzi przemysłu.

Jakie są wady i zalety stosowania druku 3D w budowlance?

Druk 3D może szybko i efektywnie wytwarzać skomplikowane kształty i struktury bez konieczności stosowanie ręcznych narzędzi, zaś biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne, druk 3D pozwala zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych i zmniejsza zanieczyszczenie powietrza w porównaniu do tradycyjnych technik budowlanych. Dodatkowo umożliwia on jeszcze oszczędność czasu i pieniędzy poprzez szybszy montaż oraz możliwość produkcji skomplikowanych przedmiotów z minimalnym zużyciem tworzyw sztucznych. Jednym z minusów jest to, że jest to nowa technologia i wymagać będzie szkoleń, aby ją skutecznie wykorzystać.

Co jest obecnie najbardziej kompleksową rzeczą, która została wykonana w 100% naturalnym, biologicznym drukowaniu 3D?

Najbardziej znane osiągnięcie w dziedzinie budownictwa to budowla w pełni nadająca się do recyklingu, wyprodukowana przez University of Maine i Oak Ridge National Laboratory. Ten jednorodzinny budynek o powierzchni 60 m² (BIOHOME3D) był wykonany z lokalnych materiałów, w tym włókna drzewnego i bio-żywicy. Ściany, podłogi i dach zostały wydrukowane, co pozwoliło na wykorzystanie ciekawych i niekonwencjonalnych kształtów. Dom jest izolowany wyjątkowym połączeniem włókna drzewnego i wdmuchiwanej izolacji celulozowej.