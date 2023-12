Pokolenie Z w szkole – jaka naprawdę jest współczesna młodzież?

Młodzi, ambitni, zdeterminowani do osiągania własnych celów

Dzisiejsi uczniowie to pokolenie, które wyznacza sobie ambitne cele i dąży do ich realizacji z niebywałą determinacją. Uczniowie ci często łączą pasję z edukacją, angażując się w projekty pozaszkolne, start-upy czy inicjatywy społeczne. Wielu z nich już w szkole średniej posiada imponujące CV, pełne stażów, wolontariatu czy własnych projektów, które realizują z potrzeby serca, chcąc w przyszłości zdobyć pracę, która będzie współgrała z ich zainteresowaniami.

Cyfrowa rzeczywistość w edukacji

Pokolenie Z jest pierwszym pokoleniem w historii wychowywanym od kołyski w otoczeniu technologii cyfrowej. Są to naturalni „cyfrowi tubylcy”, dla których uczenie się online i korzystanie z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych to codzienność, niosąca za sobą szereg korzyści i nowych możliwości. Nie ograniczają się do tradycyjnych form edukacji, lecz potrafią efektywnie wykorzystywać zasoby internetu do samokształcenia oraz rozwoju osobistego. Dzięki temu pokolenie Z jest gotowe na wyzwania przyszłego rynku pracy, który będzie wymagał umiejętności adaptacji do szybko zmieniających się technologii.

Nauczyciel jako lider

Pokolenie Z ma nieco inne podejście do autorytetów. Oczekuje, że nauczyciel będzie nie tylko pedagogiem, który dzieli się wiedzą, ale także liderem, czyli osobą, która będzie inspirować do działania i motywować do pracy. Nauczyciele, którzy chcą zdobyć zaufanie współczesnej młodzieży, muszą wejść w rolę partnera i otworzyć się na dialog z uczniami. Dzisiejsi nastolatkowie mają silną potrzebę stanowienia o sobie. Są zaangażowani społecznie i politycznie – chcą, wiedzieć, że ich głos też się liczy.

Otwartość na innych

Młodzi ludzie coraz częściej uczą się w międzynarodowym środowisku, co pozwala im na wymianę doświadczeń kulturowych i zdobycie perspektywy globalnej. Są również bardziej skłonni do uczestnictwa w programach wymiany uczniowskiej oraz udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych, co świadczy o ich otwartości i gotowości do współpracy ponad granicami.

Odkrywanie talentów z Horyzontami

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego to jeden z tych podmiotów, który od lat dostrzega i wspiera rozwój młodych talentów. Program Stypendialny Horyzonty to nie tylko pomoc materialna dla młodzieży z mniejszych miejscowości. To przede wszystkim szansa na rozwijanie pasji, odkrywanie mocnych stron i budowanie pewności siebie. W ramach programu stypendyści otrzymują wsparcie na różnych płaszczyznach – od finansowania mieszkania w bursie/internacie, przez rozwój zainteresowań, aż po metodę tutoringu. Fundacja tworzy rozwiązania dostosowane do specyfiki i potrzeb pokolenia Z – oparte na dialogu i partnerstwie.