W tej szkole mają fajnie. Powstała strefa relaksu na świeżym powietrzu

Biłgorajski ZSZiO jeszcze w zeszłym roku szkolnym przystąpił do grantowego konkursu ,,Przestrzenie dobrostanu”. Ich projekt się spodobał i udało się zdobyć 8 tys. zł. Dzięki temu teren przy budynku przeszedł metamorfozę. Stał się ,,zieloną strefą relaksu i edukacji”.

Kiedy nie trzeba było już martwić się o fundusze, w aranżację przestrzeni zaangażowała się cała szkolna społeczność: nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie i uczennice. Razem wszystko zaprojektowali, a później urządzili. Co ważne, proces ten pozytywnie wpłynął na łamanie barier językowych, ponieważ tworzyli go uczniowie z Polski, Ukrainy i Białorusi. Nad całością czuwały natomiast nauczycielki Joanna Cudziło-Gil i Barbara Pogorzelec.

Rodzice uczniów pomagali w zbiórce kwiatów, a dwie lokalne firmy zasponsorowały korę ogrodową, by całość ostatecznie urządzić.

Co ważne, to już drugi grant realizowany przez ZSZiO w Biłgoraju we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą. Wcześniej metamorfozę przeszedł też korytarz na pierwszym piętrze. Stał się przytulną strefą integracji i relaksu. Wszyscy z tego miejsca chętnie korzystają.