Blisko 25 metrów długości i dwa przeguby. Niezwykły autobus na testach w Lublinie

– Solaris Urbino 24 Electric Metrostyle to pojazd niskopodłogowy, w pełni klimatyzowany i przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Na pokład może zabrać 183 pasażerów, w tym 61 na miejscach siedzących. Autobus posiada pięcioro drzwi. Takie autobusy obecnie jeżdżą np. w Aalborgu w Danii oraz w Bratysławie na Słowacji. Premiera pierwszego 24-metrowego pojazdu tej firmy (Solaris Trollino 24) miała miejsce w 2019 r. na targach Busworld Europe – opisuje niecodzienny autobus Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Pojazd ma kursować po ulicach Lublina od czwartku 19 września do soboty 21 września na odcinkach linii obsługiwanych na co dzień przez pojazdy przegubowe, np. 26, 57, 151 czy 158. Na razie pojedzie jednak bez pasażerów. To dlatego, że obecnie prawo w Polsce nie zezwala na ich przewożenie pojazdami o takich parametrach.

– Te kilka dni pozwolą nam na poznanie specyfiki technicznej pojazdu oraz sprawdzenie jego możliwości poruszania się po ulicach miasta. Z uwagi na brak jeszcze uzyskania homologacji w Polsce dla taboru o takich parametrach nie może on przewozić pasażerów, a w trakcie poruszania się po mieście musi korzystać z pomocy pilota – tłumaczy Sławomir Podsiadły, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Przegubowiec zostanie zaprezentowany mieszkańcom również w niedzielę 22 września. Tego dnia, w ramach obchodów Dnia Bez Samochodu, w godzinach 12.00-16.00 teren przy Dworcu Lublin zamieni się w strefę rozrywki dla dzieci i dorosłych.

– Obok nowoczesnego autobusu, będzie też można zobaczyć zabytkowy pojazd od MPK Lublin, zwiedzić dworzec z przewodnikiem, przejechać się rowerem elektrycznym funkcjonującym na co dzień w systemie miejskiej wypożyczalni jednośladów. Do tego spotkać lubelskich siatkarzy z klubu BOGDANKA LUK Lublin i otrzymać ich autograf oraz skorzystać z innych licznych atrakcji i warsztatów. Ponadto w trakcie wydarzenia czynny będzie do dyspozycji pasażerek i pasażerów Punkt Obsługi Klienta ZDiTM – dodaje Fisz.

Tego samego dnia (niedziela 22 września) kierowcy, którzy zabiorą ze sobą ważny dowód rejestracyjny pojazdu, z aktualnym badaniem technicznym, wsiadając do autobusu pojadą nim za darmo, bez konieczności kupowania biletu.