42-latek ciężko ranny po zderzeniu auta z hulajnogą

Szczurzy terror w Twoim domu? Sprawdź, jak uniknąć dramatu!

Kiedy w środku nocy słyszysz podejrzane skrobanie w ścianach, serce zaczyna bić szybciej. Czy to możliwe, że w Twoim domu zagościł szczur? Ten scenariusz to koszmar wielu z nas, ale niestety – szczury coraz częściej stają się problemem także w miastach i na wsiach. Co zrobić, by uniknąć takiej sytuacji? Kto pomoże, jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli?