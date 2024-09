85. rocznica napaści Sowietów na Polskę. Uczcili także pamięć Sybiraków

Mieszkanki i mieszkańcy Lublina, władze samorządowe i państwowe, wojsko, policja, delegacje organizacji kombatanckich oraz Piłsudczycy uczcili pamięć ofiar agresji sowieckiej z 17 września 1939 r., poległych na Kresach Wschodnich, a także ofiar mordu katyńskiego oraz zmarłych na zesłaniu i w łagrach Sybiru.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą pamięci por. Jana Bołbotta w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Spokojnej 1.

W południe przy pomniku Nieznanego Żołnierza na placu Litewskim odbył się apel pamięci. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Odegrany został utwór „Śpij kolego...”.

Następnie uroczystości kontynuowane były przy pomniku Matki Sybiraczki, tuż obok Centrum Kultury przy ul. Peowiaków, a także pod pomnikiem Ofiar Katynia przy ul. Głębokiej.

– Każdego roku gromadzimy się 17 września, w Dzień Sybiraka, przy pomniku poświęconym Matkom Sybiraczkom, by utrwalać pamięć o tych tragicznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej, uwrażliwiać społeczeństwo, a przede wszystkim wychowywać młode pokolenie w duchu patriotyzmu, co szczególnie ważne jest dziś, kiedy u naszych granic toczy się barbarzyńska agresja Rosji na Ukrainę – mówił Józef Lis, wiceprezes Związku Sybiraków Oddział w Lublinie. – Stoimy przed pomnikiem poświęconym Matkom Sybiraczkom, które na zesłaniu prowadziły heroiczną walkę o przetrwaniem uratowanie swoich dzieci od śmierci głodowej. Wiele z nich tę walkę przegrało. Dziesiątkom tysięcy udało się jednak wygrać i powrócić ze swoimi dziećmi do wymodlonej Ojczyzny – podkreślił wiceprezes Lis.