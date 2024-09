Test wojskowego jelcza 4x4

WORD i Moto-Sekcja zapraszają motocyklistów na bezpłatne szkolenie

To będzie ostatnia w tym roku szansa na podszlifowanie za darmo umiejętności jazdy na motocyklu w w lubelskim ODTJ przy ul. Grygowej 32. W sobotę (21 września) o godz. 11 odbędzie się szkolenie dla kierowców posiadający prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat oraz prowadzących motocykle o pojemności do 125 ccm.