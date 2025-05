Remont i konserwacja Zespołu pałacowo-parkowego w Kluczkowicach

Rys Historyczny

Zabytkowy, klasycystyczny Pałac Kleniewskich z początku XIX wieku położony jest w południowej części parku okalającego budynek pałacu w Kluczkowicach.

Kluczkowice wchodzące w skład dóbr opolskich, nabył w 1871 roku Franciszek Kleniewski wraz z synami Władysławem i Janem. W 1872 roku w wyniku podziału dóbr między braćmi, Jan Kleniewski otrzymał Kluczkowice. Do przebudowy i rozbudowy starego dworu na reprezentacyjną siedzibę zamożnego ziemianina zatrudnił Kleniewski wziętego wówczas architekta warszawskiego, Konstantego Wojciechowskiego (1841-1918). Wokół pałacu na stoku wzniesienia, urządzono park krajobrazowy w stylu angielskim projektu znanego ogrodnika-planisty Waleriana Kronenberga (1859-1934). Kurier Warszawski ( nr 10, z 10.01.1901 r.,s.5) donosił, że „wnętrze pałacu jest zamieniane na rodzaj muzeum malarstwa polskiego z końca ubiegłego wieku. Pomiędzy innemi, bibliotekę według wzorów, dostarczonych przez Stanisława Witkiewicza, utrzymano w stylu zakopiańskim, z witrażami, rzeźbami, ławami itp. Sali gościnnej nadano wygląd świetlicy z epoki zygmuntowskiej, innej – styl swojski z XVII w. itp.” Koszt tego zamówienia wyniósł kilkadziesiąt tysięcy rubli, co świadczy wymownie o możliwościach i ambicjach Kleniewskich. Gorącą orędowniczką stylu zakopiańskiego była Maria Kleniewska. Jej to zasługą było urządzenie biblioteki w Kluczkowicach w stylu zakopiańskim.

Rodzina Kleniewskich przebywała w pałacu do 1942 r. Majątek Kluczkowice został skonfiskowany i przekazany w administracje SS. Kleniewscy wyjechali pośpiesznie do Warszawy, zabierając ze sobą tylko osobiste rzeczy. W 1942 r. przebywali w pałacu żołnierze frontowi Wehrmachtu na rekonwalescencji. Po nich przybył do Kluczkowic oddział ukraiński z żandarmerią niemiecką, stacjonowali tam do 1944. W latach wojennych przebywało w Kluczkowicach wiele rodzin wysiedlonych z różnych części Polski.

Po wyzwoleniu, po parcelacji majątku, wyposażenie pałacu uległo rozproszeniu i grabieży. Nie wiadomo co stało się z galerią obrazów ze świetlicy, z wyposażeniem biblioteki w stylu zakopiańskim, jadalni i innych pomieszczeń pałacowych. W 1945 r. Oddział Oświaty Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zorganizował w Kluczkowicach szkołę pod nazwą „Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne Ogrodniczo-Rolnicze”. W 1957 powołano Dwuletnią Szkołę Ogrodniczą. Obecnie stanowi siedzibę Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach oraz Technikum Ogrodniczego przy ZSZ im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.

Biblioteka jest jedynym pomieszczeniem pałacu z zachowanym częściowo oryginalnym wyposażeniem wnętrza. W pozostałych pomieszczeniach zachowały się tylko oryginalne sufity, podłogi i drewniane obramówki drzwi i okien.

Z zasobów Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach