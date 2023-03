Rządowe programy wsparcia kredytobiorców w 2023 roku. Czy są dla Ciebie i jakie korzyści oferują?

A może nie udało Ci się odłożyć dotychczas środków niezbędnych na wkład własny? Jeżeli nurtują Cię tego typu sprawy warto, abyś zapoznał się z programami Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy oraz Bezpieczny kredyt 2%. Co bardzo ważne programy te uzupełniają się i będzie można skorzystać z obu tych programów jednocześnie.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – cele i korzyści.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, wcześniej zwany był Gwarantowanym Kredytem Mieszkaniowym, a potocznie przyjęła się nazwa jako program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego, to funkcjonujący od 2022 r. i zaktualizowany w marcu 2023 r. program wsparcia, którego celem jest pokrycie gwarancją wkładu własnego niezbędnego do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego. Jednocześnie, jeśli w trakcie spłacania kredytu dojdzie do powiększenia rodziny o drugie bądź kolejne dziecko, można liczyć na tzw. spłatę rodzinną, czyli w przypadku drugiego dziecka spłatę 20 tys. zł natomiast w przypadku trzeciego i kolejnych dzieci 60 tys. zł przez państwo.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego?

Przede wszystkim program przeznaczony jest dla osób, które starają się o kredyt na nieruchomość na cele mieszkaniowe. Co do zasady powinna to być pierwsza nieruchomość, natomiast w przypadku rodzin z co najmniej dwojgiem dziećmi zastosowano wyjątek. Program dopuszcza posiadanie mieszkania lub domu o powierzchni nie większej niż odpowiednio dla dwójki dzieci - 50, dla trójki - 75 lub czwórki - 90 m2. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie występuje. Rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci mogą więc z Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym starać się o nabycie większej nieruchomości w celu poprawy warunków bytowania. Z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy mogą skorzystać wszystkie osoby prowadzące gospodarstwo domowe na terenie Polski bądź poza terytorium Polski, jeśli przynajmniej jedna z osób prowadzących gospodarstwo domowe ma polskie obywatelstwo. Przez osoby prowadzące gospodarstwo domowe rozumie się singli, małżeństwa oraz partnerów w związku nieformalnym wychowujących przynajmniej jedno wspólne lub adoptowane dziecko.

Założenia programu Bezpieczny kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2%, znany również pod nazwą „Pierwsze Mieszkanie”, to nowy program startujący od lipca 2023 r., który zakłada dopłaty rządowe do rat kredytu hipotecznego, co z perspektywy kredytobiorcy znacząco obniży oprocentowanie tego kredytu. Przez pierwsze 10 lat kredytobiorca będzie spłacać raty malejące z okresowo stałym oprocentowaniem wyliczanym przy zaciąganiu zobowiązania i po pięciu latach w ten sposób, że oprocentowanie danego kredytu zostanie pomniejszone o wartość średniego rynkowego oprocentowania pomniejszonego o wskaźnik marży banku (10% wartości oprocentowania) oraz stałą 2%. W efekcie przykładowo, gdy obecnie kredyty na warunkach rynkowych posiadają oprocentowanie w przedziale 8-9%, oprocentowanie z Bezpiecznym Kredytem 2% będzie oscylować mniej więcej w przedziale 2,35-3,35% co realnie pozwoli obniżyć miesięczną ratę prawie o połowę.

Kto może skorzystać z programu Bezpieczny kredyt 2%?

Program Bezpieczny Kredyt 2% przeznaczony jest do osób do 45. roku życia. W przypadku małżeństwa lub związku partnerskiego z co najmniej jednym wspólnym dzieckiem, warunek wieku spełnić będzie musiała jedna z osób. Osoby te nie mogą posiadać i nie posiadały w przeszłości prawa do lokalu mieszkaniowego. Posiadanie mieszkania lub domu będzie akceptowane tylko w sytuacji, jeśli nieruchomość ta została wyłączona z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną. Dopuszczony będzie również udział poniżej 50% w odziedziczonej nieruchomości, pod warunkiem że kredytobiorca nie zamieszkiwał tej nieruchomości przez ostatnie 12 miesięcy lub jeżeli nieruchomość ta zaspokajała potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy i w związku z tym kredyt ma być udzielony na wykup pozostałego udziału.

Cesja kredytu hipotecznego – kiedy można jej dokonać?

Cesja kredytu hipotecznego polega na dobrowolnym przeniesieniu kredytu na inną osobę. Cesja stanowi umowę cywilnoprawną między obecnym a docelowym kredytobiorcą, do której może dojść wyłącznie, gdy bank zaakceptuje nowego kredytobiorcę.

J ak dokonać cesji kredytu hipotecznego – procedura i dokumentacja.

Tak jak w przypadku zaciągania nowego kredytu hipotecznego należy złożyć stosowny wniosek do banku. Warto wcześniej poznać wymogi danego banku, ponieważ cesja kredytu hipotecznego traktowana jest bardzo różnorodnie przez poszczególne banki. Najistotniejsze dokumenty, jakie należy przedłożyć w przypadku wnioskowania o cesję kredytu hipotecznego, to:

dokumenty potwierdzające tożsamość aktualnych i docelowych kredytobiorców,

umowa kredytowa,

dokumenty związane z nieruchomością – takie jak np. akt notarialny, umowa deweloperska czy odpis z księgi wieczystej,

dokumenty wymagane do sprawdzenia zdolności kredytowej osoby, która ma zostać docelowym kredytobiorcą (np. zaświadczenie o dochodach),

