Skarpety do padla – jakie wybrać, by zapewnić komfort i wsparcie podczas gry?

Podczas aktywności fizycznej skarpety mają znaczenie

Uprawiając sport, skupiasz się na dobraniu odpowiedniego obuwia, stroju sportowego czy sprzętu, ale jednocześnie mniejszą wagę przywiązujesz do takich elementów, jak skarpety czy bielizna? To błąd, ponieważ podczas intensywnego ruchu Twoje ciało zachowuje się inaczej niż w czasie marszu, spaceru czy wykonywania codziennych obowiązków. To oznacza, że również taki detal, jak właściwie dobrane skarpety do padla, może mieć ogromne znacznie dla komfortu gry.

Padel to połączenie tenisa i squasha, a więc bardzo dynamiczna gra, w czasie której nic nie powinno krępować Twoich ruchów, ani Cię uwierać. Dlatego wybierając skarpetki, powinieneś zwrócić uwagę na materiał, z którego są wykonane. Te z włókien syntetycznych, takich jak poliester czy nylon zapewnią stopom właściwe oddychanie, a do tego szybko schną i zachowują swój kształt. Wiele z nich wykorzystuje również nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na lepszą kontrolę wilgoci.

Jakie buty do padla?

Poza samym materiałem, wykorzystanym w skarpetkach, warto również zwrócić uwagę na to, czy są odpowiednio dopasowane do stopy, a więc czy nie są za luźne albo za ciasne, co pozwoli na uniknięcie otarć, jak również problemów z krążeniem. Warto też wybrać wyższe skarpetki, zapewniające lepszą ochronę przed piaskiem z nawierzchni.

Kiedy skarpetki masz już wybrane, czas przejść do zakupu odpowiedniego obuwia. Możesz kupić model dedykowany do gry w padla, ale jeśli jesteś początkującym zawodnikiem i nie wiesz, czy ten sport Ci się spodoba, możesz wybrać bardziej uniwersalny model. Pamiętaj tylko, że grać będziesz na nawierzchni ze sztucznej trawy, na której będzie znajdował się piasek. To oznacza, że takie buty powinny mieć antypoślizgową podeszwę, zapewniającą odpowiednią przyczepność, jak również amortyzację, wentylację i dopasowanie do stopy.

Strój sportowy – luźny i oddychający

Kolejnym elementem, na który powinieneś zwrócić uwagę podczas kompletowania zestawu do gry w padla, będzie strój. Wybieraj szorty i T-shirty, które zostały stworzone z myślą o intensywnej aktywności fizycznej. Powinny one być dostatecznie luźne, aby nie krępowały ruchów, ale jednocześnie nie za luźne, aby się nie zsuwały podczas gry. Dodatkowo zwróć uwagę, aby były wykonane z materiałów, które oddychają i odprowadzają pot na zewnątrz.

Dopilnuj również, aby były dopasowane do warunków atmosferycznych. W ciepłe dni dobrze sprawdzą się krótkie spodenki i T-shirt, w chłodniejsze lepszym wyborem może okazać się dres. Mając już skompletowany strój do gry, wystarczy wybrać odpowiednią paletkę i piłeczkę, a następnie cieszyć się z przyjemności, jaką daje nie tylko sama aktywność fizyczna, ale również rywalizacja z innymi.