Szkolenia BHP w Lublinie dla Twojej firmy

Obsługa BHP firm z Lublina

W zakresie obsługi BHP dla firmy w mieści się nie tylko przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń i dbałość o terminy okresowych szkoleń BHP, ale także inne usługi towarzyszące. Takimi usługami są na przykład:

prowadzenie dokumentacji,

ocena ryzyka zawodowego,

prowadzenie ewidencji środków ochrony osobistej,

przygotowywanie dokumentacji powypadkowej,

i inne usługi z zakresu BHP.

Jako pracodawca, masz duży zakres zadań do wykonania. Możesz go zmniejszyć, korzystając z kompleksowej obsługi BHP przez firmę Kadry Płace BHP z Lublina. W jaki sposób możemy to zrobić?

Kontrola terminów szkoleń pozwoli na przeprowadzenie szkolenia BHP z dużym wyprzedzeniem, co niweluje stres wynikający ze zbliżających się dat,

Nie musisz szukać na cito podmiotów szkolących - to my zapewniamy doświadczonych specjalistów,

Informujemy Cię o wszystkich terminach związanych z BHP,

Będziesz miał uporządkowaną, prawidłową dokumentację,

Zasady prawa z zakresu BHP nie będą Ci obce.

Obsługa BHP firm to pewność, że niezbędna dokumentacja w firmie i wszystkie procedury będą przeprowadzone na najwyższym poziomie, terminowo oraz zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Dzięki temu przeznaczysz więcej czasu na inne działania w firmie - pilne lub te, które czekały na odpowiedni moment, albo zwyczajnie swoje ulubione.

Szkolenia BHP dla firm w Lublinie

Firma Kadry Płace BHP organizuje kompleksowe szkolenia zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Na czym polega szkolenie BHP dla pracodawców w Lublinie? Przede wszystkim skupiają się na przekazaniu pracodawcy wiedzy z zakresu przepisów i obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Po szkoleniu BHP, pracodawca zna i rozumie swoje obowiązki i jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. Wie także jak budować świadomość i kulturę bezpieczeństwa w organizacji oraz zna metody zarządzania ryzykiem. Szkolenie BHP należy przeprowadzić także dla osób kierujących pracownikami - tego typu szkolenie BHP powinno być przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia. Ważność takiego szkolenia BHP to aż 5 lat, a dopilnowanie terminu ponownego szkolenia zadba obsługa BHP.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników z Lublina

Jak wyglądają szkolenie BHP dla pracowników w Lublinie? Firma Kadry Płace BHP dostosowuje szkolenia do konkretnych branż i stanowisk, dla których przeprowadzane jest szkolenie BHP. Szkolenia BHP są prowadzone z uwzględnieniem wymagań prawnych. Pracownik po takim szkoleniu potrafi zidentyfikować zagrożenia, zna zasady postępowania w razie wypadku oraz wie, jak używać odpowiedniego sprzętu ochronnego. Przekazana jest niezbędna do wykonywania obowiązków wiedza. W zakresie usług firmy Kadry Płace BHP z Lublina są szkolenia okresowe z zakresu BHP dla:

pracowników administracyjno-biurowych - odbywa się w formie prezentacji. Pracownicy zapoznają się z materiałami szkoleniowymi, a na koniec zdają egzamin sprawdzający. Pierwsze szkolenie należy odbyć w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Szkolenie jest ważne 6 lat.

pracowników inżynieryjno - technicznych - celem tego typu szkolenia jest ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Na koniec szkolenia BHP, pracownicy zdają test sprawdzający. Pierwsze szkolenie należy odbyć w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia, a takie szkolenie BHP jest ważne 5 lat.

pracowników robotniczych - są to szkolenia, które należy przeprowadzać częściej niż pozostałe, zwłaszcza jeśli praca odbywa się na niebezpiecznym stanowisku. W takim przypadku szkolenie BHP należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku. Warto wtedy skorzystać z obsługi BHP, aby zagwarantować szkolenie w odpowiednim terminie.

Dlaczego warto wybrać zewnętrzną obsługę BHP w Lublinie?

Otaczają nas dynamicznie zmieniające się warunki, także te z zakresu prawa pracy. Obowiązki pracodawcy stale są zwiększane, zarówno przez naukę nowo obowiązujących przepisów, jak i nowe rodzaje dokumentacji do organizowania. Dla firmy konieczne jest nawiązanie współpracy ze specjalistą, zarówno od prawa pracy, jak i BHP. Można to zrobić poprzez zatrudnienie, najczęściej dwóch osób do obu tych działów. Będzie się to wiązało ze stałymi, niemałymi kosztami. W takiej sytuacji warto więc rozważyć współpracę z firmą specjalizującą się zarówno w sprawach kadrowych, jak i BHP, taką jak firma Kadry Płace BHP z Lublina. Jest to tańsze rozwiązanie od zatrudnienia osób na dodatkowe etaty w swojej firmie. Co istotne, firma zewnętrzna Kadry Płace BHP zatrudnia tylko najlepszych specjalistów z dużym doświadczeniem. Mamy więc pewność wysokiej jakości współpracy. Pracodawca zostaje też odciążony od dodatkowych, czasochłonnych obowiązków i firma działa bardziej wydajnie.