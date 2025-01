Szkolenie z biostymulatorów tkankowych – poznaj nowoczesne techniki regeneracyjne

Lekarze, którzy uczestniczą w kursie, poznają skuteczne sposoby na szybkie pobudzenie skóry do naturalnych procesów regeneracji i produkcji kolagenu oraz elastyny. Szkolenie z biostymulatorów tkankowych jest zatem doskonałą okazją do zapoznania się z nowoczesnymi metodami medycyny estetycznej i najskuteczniejszymi preparatami dostępnymi na rynku farmaceutycznym. Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i warsztatowej, które wzajemnie się uzupełniają. Uczestników szkolenia zapoznaje się z podstawową nomenklaturą medycyny estetycznej, wskazaniami i przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu. Umożliwia się im również samodzielne wykonanie procedury medycznej na modelach i modelkach.

Czym są stymulatory tkankowe? Zaawansowane zastosowanie biostymulatorów tkankowych

Biostymulatory tkankowe (jak sama nazwa wskazuje) to naturalne substancje stymulujące przebieg procesów regeneracyjnych w ludzkim organizmie. Organizm wytwarza je samodzielnie, ale wraz z upływem lat i postępem procesu starzenia się skóry ich ilość ulega znacznej redukcji. Ich głównym zadaniem jest aktywna produkcja kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. To substancje, które w sposób bezpośredni wpływają na zachodzące w skórze procesy metaboliczne i ich jakość. Pobudzają również krążenie krwi i stymulują produkcję nowych komórek skóry. Szkolenie z biostymulatorów tkankowych przybliża kursantom mechanizm działania substancji oraz zaznajamia ich z techniką wykonywania iniekcji. Preparaty wprowadzane są bowiem do organizmu pacjenta za pomocą zastrzyków.

Podczas zabiegu stosuje się różnorodne preparaty z substancjami indywidualnie dobranymi do stanu zdrowia, potrzeb i oczekiwań pacjenta. Substancje te wstrzykuje się bezpośrednio w skórę, gdzie pobudzają fibroblasty do działania i produkcji kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Dzięki rosnącemu stężeniu tych substancji skóra stopniowo staje się bardziej elastyczna, jędrna i nawilżona.

Szkolenie z biostymulatorów tkankowych w METODOS Medycznym Ośrodku Szkoleniowym – kto może być kursantem?

Szkolenie z biostymulatorów tkankowych w METODOS Medycznym Ośrodku Szkoleniowym skierowane jest wyłącznie do lekarzy aktywnych zawodowo. Mogą oni prowadzić działalność w zakresie różnorodnych specjalizacji. Konieczne jest jednak, by posiadali aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza. Profesjonalne kursy z zakresu medycyny estetycznej przedstawiające zabiegi z użyciem biostymulatorów to nie szkolenia kosmetyczne. Kosmetolodzy mogą w nich uczestniczyć jedynie wówczas, gdy dodatkowo wykonują zawód lekarza. Uprawnienia do wykonywania zabiegów stymulacji tkankowej potwierdza się imiennym certyfikatem. W jego posiadanie wchodzą wszyscy specjaliści, którzy kończą szkolenie z pozytywną opinią instruktora.

Teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia

O jak najlepsze przygotowanie uczestników szkolenia z biostymulatorów tkankowych dbają wykwalifikowani i doświadczenie instruktorzy. Pełnią oni jednocześnie rolę wykładowców, którzy podczas teoretycznej części szkolenia przybliżają wszystkie niezbędne informacje związane z opisywaną i przedstawianą techniką zabiegową. W pierwszej kolejności kursanci przypominają sobie zatem budowę anatomiczną twarzy, budowę skóry z podziałem na poszczególne okolice ciała z uwzględnieniem stopnia ich wrażliwości. Następnie poznają wskazania i przeciwwskazania do rozpoczęcia zabiegu oraz sposoby ich skutecznej, bezpiecznej weryfikacji.

Szkolenie z biostymulatorów tkankowych to ponadto przegląd dostępnych na rynku stymulatorów: Sculptra, Hydroksyapatyt wapnia, Lenisna, Karisma, Ellanse, Sunekos, Linerese, Philart, Nucleofill, Ejal 40, Profhilo. Kursanci dowiadują się również, w jaki sposób dobrać preparat do potrzeb i możliwości zdrowotnych pacjentów. By zapewnić im najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa, lekarze oceniają ryzyko wystąpienia ewentualnych powikłań. Poznają możliwe sposoby ich zapobiegania, np. poprzez stosowanie antybiotykoterapii lub leków przeciwzapalnych. Stymulatory tkankowe uważane są jednak za jedne z bezpieczniejszych metod szybkiej regeneracji skóry. Zalety zabiegu przeważają nad ryzykiem, dzięki czemu coraz większa liczba pacjentów decyduje się na skorzystanie ze stymulacji.

Możliwości i techniki zabiegowe oraz innowacje – część praktyczna szkolenia z biostymulatorów tkankowych

Oprócz omówienia zagadnień teoretycznych szkolenie z biostymulatorów tkankowych porusza istotne kwestie praktyczne. Kursanci samodzielnie dokonują kwalifikacji modelek i modeli do zabiegu z wykorzystaniem określonych biostymulatorów. Do ich potrzeb dobierają technikę zabiegową i przeprowadzają procedurę medyczną za pomocą igły lub kaniuli. Przygotowują preparat, rozcieńczają go, łączą z lidokainą lub NaCl. Podczas pracy własnej z pacjentem są bacznie obserwowani przez wykładowcę-instruktora. Służy on eksperckim wsparciem i pomocą oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem zabiegu. Bezpieczeństwo zabiegów z użyciem biostymulatorów tkankowych jest oceniane wysoko. To procedura mało inwazyjna, umożliwiająca osiągnięcie szybkiego i stosunkowo długotrwałego efektu. Po zakończeniu iniekcji kursant wraz ze specjalistą z zakresu medycyny estetycznej ocenia osiągnięte rezultaty.

Szkolenie biostymulatory tkankowe – sprawdź najbliższe terminy w METODOS Medycznym Ośrodku Szkoleniowym: https://metodos.pl/szkolenia/zastosowanie-biostymulatorow-tkankowych/.