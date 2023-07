Ta wizyta w banku bardzo go zaskoczyła. Czym są pętle indukcyjne?

Mowa o osobach niedosłyszących, które wada słuchu, mimo używania aparatów słuchowych, często skazuje na wyobcowanie. Czy ten problem brzmi dla Ciebie znajomo, a może znasz kogoś, kto się z nim mierzy? Koniecznie przeczytaj!

Aparat słuchowy - czy na pewno znasz wszystkie jego funkcje?

Prawie milion osób w Polsce zmaga się z różnymi wadami słuchu. Większość z nich, by wzmocnić dźwięki dochodzące z otoczenia, posługuje się aparatami słuchowymi. Niestety w miejscach, gdzie dźwięków jest bardzo dużo i mieszają się one ze sobą, przez aparat słuchowy słychać przede wszystkim szum, z którego zupełnie nie da się wyłapać większości słów. Może być to zbliżone doświadczenie do tego, gdy znajdujemy się w kraju, w którym ludzie posługują się nieznanym nam językiem i choć słyszymy przecież, że odbywa się między nimi akt komunikacji, ma to niewielkie znaczenie, jeśli nie potrafimy go poprawnie zdekodować.

Większość aparatów słuchowych została zaprojektowana w taki sposób, by ich użytkownicy mogli radzić sobie z problemami opisanymi powyżej. Na aparacie często znajdują się guziki, które pozwalają nam dopasować nasze urządzenie do aktualnych potrzeb. Możemy wybierać między 2 trybami:

"M" ("mikrofon") - w tym trybie pobierane są wszystkie dźwięki z otoczenia

("mikrofon") - w tym trybie pobierane są wszystkie dźwięki z otoczenia "T" ("telefon") - taki tryb umożliwia nam wykorzystanie tzw. cewki indukcyjnej i w ten sposób oczyszczanie dźwięku, by nie dobiegały do nas niepożądane hałasy

Dlaczego warto poznać możliwości pętli indukcyjnych?

Żeby w pełni wykorzystać możliwości trybu "T" coraz więcej miejsc decyduje się na zainstalowanie tzw. pętli indukcyjnych. Gdzie możemy je spotkać? W urzędach, centrach zdrowia, szkołach, punktach obsługi klienta i w wielu, wielu innych miejscach, gdzie istotny jest kontakt między osobami, które świadczą pewną usługę, a jej odbiorcami, wśród których mogą znajdować się osoby z wadami słuchu.

Mechanizm pętli indukcyjnych opiera się na zjawisku indukcji elektromagnetycznej. W pętli płynie prąd, który wytwarza pole magnetyczne, co z kolei sprawia, że gdy znajdziemy się w zasięgu tego pola i będziemy używali aparatu słuchowego to również w naszym urządzeniu pojawi się prąd, a cewka indukcyjna zajmie się przetworzeniem dźwięku tak, by do naszego ucha docierał już jedynie czysty przekaz. Pętle indukcyjne pozwalają zatem dużo swobodniej poruszać się w miejscach publicznych osobom z wadami słuchu oraz dają im szanse na uczestniczenie w pełni w życiu publicznym.

Jak poznać, że w danej przestrzeni działa owa pętla indukcyjna? Poszukajmy w niej takiego międzynarodowego znaku: