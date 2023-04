Te rzeczy musisz załatwić przed pożegnaniem bliskiej osoby

W przypadku gdy bliski zmarł w szpitalu, wystawi ją ordynator oddziału. W innym przypadku zobligowany do tego będzie lekarz rodzinny. To właśnie na podstawie karty zgonu wystawiany jest akt zgonu – zajmuje się tym Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miasta lub podlegających mu okolic, w którym nastąpiła śmierć. Zgon zgłasza się w ciągu trzech dni lub doby (w zależności od powodu śmierci). Rodzina musi więc działać szybko, odkładając na bok emocje.

Formalności do załatwienia przed i po pogrzebie – czy ktoś może cię w tym wyręczyć?

Do zgłoszenia zgonu potrzebujesz karty zgonu, dowodu osobistego zmarłego oraz odpisu aktu urodzenia (w przypadku, gdy śmierć nastąpiła przed wyrobieniem dowodu). Rodzina ma prawo ubiegania się o zasiłek pogrzebowy – przysługuje on osobie, która zorganizowała pogrzeb. Choć zwykle są to najbliżsi, zdarzają się sytuacje, że określona kwota trafia do przedstawicieli hospicjum, które zajęło się pogrzebem zmarłego. Wniosek ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy przedstawić w ZUS zupełnie tak samo jak dokumenty takie jak akt zgonu, rachunek za pochówek, a także stosowne papiery określające powinowactwo czy pokrewieństwo między zmarłym a rodziną lub przedstawicielami określonych służb. W przypadku gdy rodzina chce ubiegać się o dalsze świadczenia, jak na przykład renta po zmarłym czy odprawa z zakładu pracy, załatwianie formalności może znacznie wydłużyć się w czasie. Na szczęście zakłady pogrzebowe oferują pomoc rodzinom w rozwiązywaniu spraw urzędowych, stając się ich swoistymi reprezentantami.

Daj sobie czas na wybór odpowiedniego nagrobka

W przeciwieństwie do załatwienia formalności związanych z pogrzebem, wybór nagrobka nie wymaga szybkiej mobilizacji. Wręcz przeciwnie – nagrobki stawia się zwykle po około 6 miesiącach od pogrzebu. Okres ten może być dłuższy, w zależności od pory roku (zimą nie zaleca się stawiania pomników, ze względu na utrudnione warunki montażu). Nowoczesne pomniki VHCT są świetnym przykładem na to, jak bogaty jest rynek kamieniarski. Obecnie można wybierać pomiędzy pomnikami o różnych kształtach i materiałach. Popularnymi rodzajami nagrobków są dziś te wykonane z betonu architektonicznego. Wyglądem dorównują wysokiej klasy pomnikom z marmuru czy granitu, tymczasem ich cena jest znacznie atrakcyjniejsza. Wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne, przetrwają wiele lat, pozostając równie estetycznymi co w pierwszy dzień po montażu. Dla wielu osób postawienie nagrobka wiąże się z zaakceptowaniem faktu odejścia ukochanego członka rodziny – dlatego tak wielką wagę przykłada się do tego, aby pomnik był solidny i trwały.