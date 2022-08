Testament notarialny - co to jest i gdzie powstaje?

Testament notarialny jest to forma sporządzenia testamentu w kancelarii notarialnej, lub w obecności notariusza. Ogólnie testament notarialny powinien być sporządzony w kancelarii, ale prawo dopuszcza wyjątki (np. kalectwo czy pobyt w szpitalu), gdzie notariusz może udać się do spadkodawcy.

Sama czynność powstania testamentu notarialnego jest niezwykle prosta. Przede wszystkim osoba sporządzająca testament powinna ustalić, jak chce rozporządzić swoim majątkiem. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że w skład spadku wchodzą także długi. Konkretne części majątku należy przypisać odpowiednim osobom, czy to w formie procentowej, czy kwotowej. Wszystkie ustalenia warto spisać na kartce i udać się do notariusza. Finalny testament notarialny sporządzany jest przez notariusza lub jego zastępcę. Wszelkie niejasności wyjaśniane są na tym etapie, tak by spisany testament w pełni odzwierciedlał wolę testatora.

Efektem tych czynności jest powstanie aktu notarialnego, który zostaje odczytany i podpisany przez spadkodawcę w obecności notariusza. Jak wiadomo, z tytułu wykonania takiej czynności konieczne jest uiszczenie odpowiedniej opłaty.

Koszt sporządzenia testamentu notarialnego