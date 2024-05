Usuwanie zaćmy: innowacyjne metody chirurgiczne w zwalczaniu problemu wzroku

Jak wygląda operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ultradźwiękowej?

Na początku warto przypomnieć, że nie ma skutecznego leku na zaćmę. Choroby nie da się wyleczyć za pomocą żadnych środków farmakologicznych. Jedyną efektywną metodą leczenia zaćmy jest operacja. Zabieg wykonujemy w sterylnych warunkach i w trybie jednodniowym (tzn. że nie wymaga hospitalizacji). Procedurę wykonuje doświadczony i wykwalifikowany chirurg. Na czym dokładnie polega usuwanie zaćmy metodą ultradźwiękowej fakoemulsyfikacji?

Lekarz najpierw aplikuje do oka Pacjenta specjalne krople znieczulające, co sprawia, że zabieg jest bezbolesny. Wiedz jednak, że w trakcie pracy fakoemulsyfikatora możesz doświadczyć uczucia szczypania i mrowienia. Nie są to jednak bardzo dyskomfortowe dolegliwości. Następnie chirurg wykonuje małe kilkumilimetrowe cięcie na rogówce i przeprowadza fakoemulsyfikację. Specjalista w precyzyjny i szybki sposób usuwa zmętniałą soczewkę, a w jej miejsce wprowadza nową sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową.

Jakie badania wykonać przed operacją zaćmy?

Przed operacją zaćmy w ramach procesu kwalifikującego, lekarz specjalista zleca wykonanie szeregu badań, takich jak np.:

badanie dna oka w tym badanie plamki,

badanie komputerowe,

badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego,

pomiar grubości rogówki,

badanie spojówek i brzegów powiek,

pomiar długości gałki ocznej,

badanie topografii rogówki.

Jak długo trwa operacja zaćmy? Kwalifikacja do zabiegu

Zabieg usunięcia zaćmy nie jest długotrwałą procedurą, trwa nie dłużej, niż 30 minut. Wiedz, że operacja nie wymaga długiej rekonwalescencji. Po zabiegu spędzisz w placówce tylko kilka godzin. Warto dodać, że jest to zabieg jednorazowy. Co więcej, fakoemulsyfikacja ultradźwiękowa pozwala na usunięcie zmętniałej soczewki bez względu na stadium zaawansowania choroby!

Jesteś ciekawy, kiedy odbywa się pierwsza wizyta kontrolna? Następnego dnia po operacji. W trakcie spotkania lekarz upewnia się, czy umiejscowienie sztucznej soczewki jest właściwe i czy nie wystąpiły żadne niepożądane komplikacje pooperacyjne. Druga wizyta kontrola odbywa się około tydzień po zabiegu. Termin trzeciej wizyty kontrolnej wyznaczany jest na około miesiąc po operacji.

Operację usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej poprzedza rozmowa kwalifikacyjna z lekarzem. To właśnie na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego, badań diagnostycznych i oceny ogólnego stanu zdrowia specjalista podejmuje decyzję o kwalifikacji do procedury lub też nie.

Zalecenia po operacji usunięcia zaćmy

Po operacji zaćmy powinieneś bezwzględnie unikać dźwigania i schylania. Niedozwolone jest też pocieranie operowanego oka dłońmi. W okresie rekonwalescencji staraj się prowadzić oszczędzający tryb życia. Przez miesiąc po operacji zaćmy nie używaj żadnych kosmetyków kolorowych (do makijażu). Staraj się też spać na boku przeciwnym, niż zoperowane oko. Przed wyjściem z domu zawsze pamiętaj o ochronie oczu przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych. W tym celu zainwestuj w okulary przeciwsłoneczne z dobrym filtrem, możesz też nosić w słonecznie dni kapelusz z dużym rondem, dla dodatkowej ochrony wzroku.

Jakie są przeciwwskazania do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ultradźwiękowej?

Zanim lekarz zastąpieniem naturalną zmętniałą soczewkę sztuczną, musi wykluczyć wszystkie przeciwwskazania do zabiegu. Do głównych czynników wykluczających możliwość wykonania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ultradźwiękowej zaliczamy m.in.:

stany zapalne gałki ocznej,

zły stan ogólny zdrowia,

ciążę i czas laktacji,

zaawansowaną cukrzycę,

zaburzenia krzepliwości krwi,

odwarstwienie siatkówki,

świeżo przebyty zawał serca, udar mózgu,

zaawansowane zwyrodnienie plamki żółtej.

Źródła:

https://www.mp.pl/pacjent/okulistyka/aktualnosci/191428,przyszlosc-i-terazniejszosc-chirurgii-zacmy,1 [25.03.2024 r.]

https://www.mp.pl/pacjent/okulistyka/chorobyoczu/chorobysoczewki/73341,zacma

[25.03.2024 r.]