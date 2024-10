Używane opony samochodowe – czy to bezpieczny wybór na zimę?

Zakup używanego ogumienia samochodowego często generuje koszty sięgające nawet

do kilku tysięcy złotych za komplet zupełnie nowych opon. Dla wielu osób to zbyt duże obciążenie finansowe, na które nie mogą sobie pozwolić. A zatem, czy opony używane

są dobrą alternatywą dla nowych? Przejrzyj poradnik i dowiedz się więcej!

O czym warto pamiętać przed zakupem opon używanych do samochodu?

Jeśli jesteś na etapie poszukiwania używanego ogumienia samochodowego, musisz wziąć pod uwagę przede wszystkim rocznik produkcji opony. Te nie powinny być starsze niż 5-6 lat.

W przeciwnym razie, jeśli dodatkowo nie były prawidłowo przechowywane, mogą stracić swoje właściwości jezdne.

Kiedy kupujesz opony zimowe używane, weź pod uwagę:

wiek opony,

stan bieżnika,

obecność uszkodzeń mechanicznych,

równomierność zużycia materiału,

kraj produkcji,

rodzaj opony i przeznaczenie.

To podstawowe parametry, które pomogą Ci wybrać dobre ogumienie do swojego samochodu osobowego. Kiedy szukasz opon zimowych, staraj się wybierać jak najmłodsze roczniki, które są przeznaczone do jazdy autem nawet po oblodzonej jezdni.

Kiedy warto zdecydować się na zakup zimowego ogumienia z drugiej ręki?

Jest mnóstwo sytuacji, w których warto zdecydować się na zakup używanych opon do samochodu osobowego. To świetna opcja, aby zaoszczędzić sporo pieniędzy na zakupie kompletu ogumienia na sezon zimowy do swojego auta.

A zatem zdecyduj się na używane opony samochodowe, jeśli:

szukasz wysokiej jakości opon w korzystnych cenach,

potrzebujesz wymienić samochodowe ogumienie od ręki,

nie chcesz obciążać nadmiernie domowego budżetu.

Postaw na używane opony samochodowe, kiedy potrzebujesz ogumienia wyłącznie na zbliżający się sezon. Kiedy dobrze poszukasz odpowiedniego modelu opony, będziesz w stanie swobodnie i bezpiecznie podróżować samochodem.

Ile kosztują używane opony do samochodu?

Naprawdę dobre opony zimowe używane to wydatek sięgający do kilkuset złotych za parę wraz z usługą wymiany opon z felgami na nowe. W porównaniu do zakupu fabrycznie nowego ogumienia, możesz zaoszczędzić na transakcji nawet kilka tysięcy złotych.

Co sprawdzić przed zakupem używanego ogumienia samochodowego?

Zanim zdecydujesz się kupić opony używane do swojego auta, koniecznie przeanalizuj dokładnie: renomę marki, rodzaj gumy wykorzystanej do produkcji opon, a także profil opony. Dodatkowo przeanalizuj też czy rozmiar używanej opony jest optymalny pod względem szerokości opony i średnicy całego koła.

Im skrupulatniej przeanalizujesz parametry techniczne opony, tym większa szansa,

że wybierzesz idealne ogumienie dla swojego auta – zarówno na sezon zimowy, jak i letni.