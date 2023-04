W jaki sposób kawa wpływa na cukrzycę

Kawa zawiera tysiące naturalnych enzymów, w tym kofeinę, które wpływają na organizm na wiele sposobów. Osoby pijące kawę mają wysoki poziom hormonu SHBG, czyli globuliny wiążącej hormony płciowe. Badania wykazały, że osoby z wysokim poziomem hormonu SHBG nie mają tendencji do zapadania na cukrzycę. Te jednoznaczne badania potwierdzają ochronne działanie kawy, ale tylko wtedy, gdy nie masz jeszcze tej choroby. https://esomed.pl/odchudzanie-zielona-kawa/

Wzrost poziomu cukru we krwi i insuliny

Kawa zwiększa zarówno poziom cukru we krwi, jak i poziom insuliny w organizmie. Za ten wzrost odpowiedzialna jest kofeina zawarta w kawie. Oznacza to, że kawa podnosi poziom cukru, który u osób z cukrzycą jest już wysoki. W cukrzycy organizm nie jest w stanie poradzić sobie z wysokim poziomem cukru. Komórki nie mogą wchłonąć glukozy niezbędnej do ich funkcjonowania. Poziom glukozy w krwiobiegu gwałtownie wzrasta po posiłkach, a wątroba nie jest w stanie zmagazynować tego nadmiaru glukozy.

Unikaj kawy po posiłku: Kofeina jest znanym środkiem pobudzającym, występującym naturalnie w kawie i herbacie. Kawa podnosi poziom cukru we krwi nie tylko po wypiciu kawy, ale także po posiłkach u osób z cukrzycą.

Kawa powoduje spustoszenie w poziomie glukozy

Kawa zwiększa odporność na insulinę u osób z cukrzycą. W cukrzycy typu 2 organizm albo nie produkuje wystarczającej ilości insuliny, albo stał się odporny na działanie insuliny. W obu przypadkach kawa zwiększa odporność na insulinę i powoduje spustoszenie w poziomie glukozy w organizmie. Wysoki poziom insuliny może uszkodzić nerki, układ nerwowy, a nawet wzrok.

Dieta

Jeśli Twoja dieta składa się z produktów o niskiej zawartości cukru i niskim indeksie glikemicznym, ryzyko wzrostu poziomu cukru we krwi jest znacznie zmniejszone. Może to również pomóc w spowolnieniu lub odwróceniu procesu przybierania na wadze. To prowadzi nas do następnego punktu.

Kontrola masy ciała - redukcja masy ciała jest jednym z najważniejszych czynników w długoterminowym leczeniu cukrzycy. Osoby, które prawidłowo kontrolują swoją wagę i stosują dietę bezpieczną dla cukrzyków, są znane z tego, że praktycznie zatrzymały cukrzycę i prowadzą zdrowe, normalne życie.

Ćwiczenia - Ćwiczenia odgrywają rolę zarówno w kontrolowaniu wagi, jak i poziomu cukru we krwi. Regularna aktywność fizyczna może również pomóc w zwalczaniu negatywnych skutków cukrzycy, takich jak zmniejszenie ryzyka chorób serca.

Jeśli nie chorujesz na cukrzycę, ale w twojej rodzinie występowała ona w przeszłości, regularne spożywanie kawy bezkofeinowej może opóźnić wystąpienie cukrzycy, a nawet uchronić cię przed rozwojem tej choroby