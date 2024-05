Wesołe świętowanie Dnia Dziecka z Kicią Kocią w centrum handlowym VIVO! Lublin 31 maja – 1 czerwca godz. 12.00 – 19.00

W dniach 31 maja oraz 1 czerwca, w godzinach 12:00 do 19:00, w centrum handlowym VIVO! Lublin, nasz uroczy gość – Kicia Kocia, wraz ze swoim wiernym towarzyszem, bratem Nunusiem, zaprosi wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Kocie Miasteczko, gdzie na dzieci czekać będzie nasza bohaterka znajdować będzie się w holu głównym VIVO!, na poziomie 0. Wstęp jest całkowicie darmowy!

Dla wszystkich małych gości Kicia Kocia przygotowała mnóstwo atrakcji, które sprawią, że czas spędzony w jej obecności będzie niezapomniany. Czekają na nich nie tylko zabawy, animacje i konkursy, ale również możliwość nauki piosenek i tańca. Dzieci będą miały szansę rozwijać swoje umiejętności przez różnorodne aktywności, od zabaw ruchowych po zawody i wyścigi. Pobawią się wspólnie w 1, 2, 3, Kicia Kocia patrzy, przechodzenie pod liną czy też karty ruchowe Kici Koci, czyli zabawę w naśladowanie. Kicia Kocia nie zapomni także o małych miłośnikach literatury – będzie okazja do wspólnego czytania książek! Ponadto dzieci będą mogły oraz spróbować układania sześciennych puzzli, ozdabiania masek oraz pomalować swoje buźki. Po udanej zabawie obejrzeć będzie można filmy, oczywiście z Kicią Kocią w roli głównej.

Ale to nie koniec niespodzianek! Nasze małe pociechy będą miały również okazję poznać podstawowe zasady zdrowego odżywiania i savoir-vivre'u przy stole w domku Kici Koci. Aby zachować niezapomniane chwile z tymi uroczymi bohaterami, przygotowaliśmy specjalną strefę foto, gdzie każde dziecko będzie mogło uwiecznić wspólne chwile z Kicią Kocią i Nunusiem.

Wielką radość sprawią nasze prezenty! Każde dziecko otrzyma Dyplom Przyjaciela Kici Koci oraz wyjątkowe upominki, takie jak książeczki, maskotki i gry.

Dołączcie do nas w dniach 31 maja oraz 1 czerwca, by razem świętować Dzień Dziecka z uroczymi bohaterami Kicią Kocią i Nunusiem w centrum handlowym VIVO! Lublin. Będzie to niezapomniana przygoda dla całej rodziny!