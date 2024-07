Wyprawka dla 1-klasisty – najczęściej popełniane błędy

Wybierając piórnik My Oxford masz pewność najwyższej jakości wykonania.

Błąd 3: Kupowanie piórnika z gotowym wyposażeniem

Piórniki z gotowym wyposażeniem wydają się atrakcyjną ofertą, ale tylko pozornie. Ich zawartość jest najczęściej wątpliwej jakości, co prowadzi do frustracji dzieci. Lepiej kupić osobno piórnik i przybory. Wysokiej jakości akcesoria szkolne oferuje marka Oxford. Wystarczy zwrócić uwagę na kredki z serii Kids, które są miękkie, dzięki czemu nie męczą dziecięcych rąk. Cechuje je wysoka pigmentacja, co przekłada się na tworzenie atrakcyjniejszych rysunków. Dodatkowo ich rysiki są mocne, przez co nie łamią się zbyt łatwo. Dzieci nie mają jeszcze całkowicie rozwiniętej motoryki mniejszej, przez co często używają przyborów do pisania i malowania w specyficzny sposób. Kredki czy ołówki szybciej się przez to niszczą. Jeśli wybierze się produkty wyższej jakości, te przetrwają największe eksperymenty dzieci.