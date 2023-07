Jak dobrać idealną czapkę?

Kochasz uliczną modę i chcesz być na bieżąco z trendami lansowanymi przez topowych przedstawicieli streetwear? W takim razie zacznij od podstaw, czyli terminologii! Świetnym przykładem na to, jak wiele określeń funkcjonuje w świecie miejskiego stylu ubierania – są czapki. Nakrycia głowy w wersji fullcap oraz fatcap to bez wątpienia najmodniejsze modele, dlatego właśnie na nich się skupimy. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę podczas zakupów i jak dobrać idealną czapkę dla siebie.