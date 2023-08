Zamknięcie firmy – i co dalej? Nie zapomnij o formalnościach!

Takie rozwiązanie jak zamknięcie firmy korzystne jest zwłaszcza w przypadku, gdy zlecenia przybywają wyłącznie przez część roku lub niespodziewanie kilku kontrahentów zrezygnowało ze współpracy z firmą. By proces ten przebiegał bez większych komplikacji i miał pomyślne zakończeniem, konieczne jest przestrzeganie pewnych procedur. Niestety, rezygnując z działalności nie wystarczy, że przestanie się świadczyć usługi czy zamknie się na dobre siedzibę firmy. Decyzja pociąga za sobą szereg czynności formalnych oraz obowiązków, jakie posiada większość przedsiębiorców chcących zlikwidować swoją działalność.

O czym należy pamiętać, zamykając działalność gospodarczą?

Prowadząc firmę, zazwyczaj zatrudnia się pracowników na podstawie umów lub współpracuje się z nimi w momencie podpisywania umów cywilnoprawnych. Będąc osobą fizyczną nie ma się tego rodzaju uprawnień; koniecznie trzeba rozwiązać zawarte umowy oraz wydać pracownikom świadectwa zatrudnienia. Warto pamiętać, że rozstanie się z pracownikami nie zwalnia od konieczności przechowywania dokumentacji prowadzonej w czasie ich zatrudniania – okres przechowywania dokumentów pracowniczych wynosi nawet 50 lat. Wielu przedsiębiorców rezygnujących z działalności przystępuje do współpracy z prywatnym archiwum, w którym składają zebrane akta aż do upływu ustalonego czasu ich przechowywania.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest składać cykliczne deklaracje oraz odprowadzać składki do ZUS-u. W przypadku zamknięcia działalności, należy bezwzględnie powiadomić urzędy o swojej decyzji – inaczej może dojść do nieporozumienia, za które będzie odpowiedzialny nieuważny przedsiębiorca. Prowadzenie firmy związane jest także z korzystaniem z różnych urządzeń i sprzętów; zakończona działalność gospodarcza może objawiać się również pozostałościami po zachowanych surowcach oraz towarach. Należy się z nich rozliczyć, płacąc za nie podatek. By móc wyliczyć wartość podatku, niezbędne jest zorganizowanie stosowanych spisów: z natury i majątku. Istotne jest także złożenie formularza VAT-Z, za pomocą którego informuje się o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zamknięcie działalności gospodarczej – samodzielnie czy z pomocą?

Zamknięcie działalności gospodarczej stanowi bardzo ciężką decyzję dla każdego z przedsiębiorców – zwłaszcza, jeżeli jest to ich pierwsza firma. Zwłaszcza wtedy zamknięcie działalności związane jest nie tylko z wewnętrznym poczuciem porażki, jednak również strachem związanym z ilością formalności, jakie trzeba załatwić by w przyszłości nie doświadczyć z tego tytułu żadnych problemów. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy fachowców, jakich znajdziesz między innymi na stronie https://kpsterling.pl/. Proces likwidacji działalności gospodarczej wiąże się nierzadko ze skomplikowaną sytuacją prawną właścicieli. Kancelaria Podatkowa Sterling oferuje wsparcie na etapie prowadzenia działalności, przygotowując indywidualny plan likwidacji uwzględniający specyfikę danej sytuacji.