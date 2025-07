Zawiesia linowe – bezpieczne rozwiązanie do transportu ciężkich ładunków

Piewcy pokoju na świecie

Zasłużyłeś na to i powinieneś ją otrzymać – powiedział Benjamin. Ponad zastawionym do obiadu stołem podał gospodarzowi spotkania list z oficjalną nominacją do Pokojowej Nagrody Nobla. Donald ściągnął usta w charakterystyczny dziubek, którym zwykł podkreślać doniosłość chwili i wagę swoich słów. – Dziękuję ci. Dziękuję ci Bibi – odpowiedział wyraźnie wzruszony. Ta scena przejdzie do historii. Tyle w niej cynizmu, fałszu i okrucieństwa.