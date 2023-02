Zostań wojownikiem ninja już teraz! Krótko o tym, dlaczego dzieci uwielbiają LEGO Ninjago

Sprawdź, jak LEGO Ninjago pomogą w zbudowaniu dziecięcej przyjaźni na całe życie

Trzymające w napięciu historie NINJAGO zawitały również do świata LEGO. Od teraz każdy miłośnik wojowników ninja może odtworzyć swoje ulubione sceny we własnym pokoju samodzielnie lub w gronie najbliższych przyjaciół! Właśnie tutaj ujawnia się pierwsza zaleta klocków. W czasie budowania Twoje dziecko może spędzić czas ze swoimi rówieśnikami, co pomoże mu w nawiązaniu nowych relacji. Będąc przy LEGO, możemy pokusić się o stwierdzenie, że to doskonała metoda dla nieśmiałych dzieci mających problem z nawiązaniem kontaktu z innymi. Oczywiście wspólna zabawa uczy czegoś jeszcze, a mianowicie pracy w grupie! Umiejętność ta okaże się szczególnie ważna w okresie szkolnym, gdzie praca w grupach pojawia się na wielu zajęciach. Dzięki temu Twoja pociecha dowie się, jak ważne jest rozdzielanie zadań i zobaczy, ile można osiągnąć wspólnymi siłami! Z pewnością będzie to cenna lekcja życia ucząca podstaw przygotowujących do życia w społeczeństwie. Jak widzisz, LEGO Ninjago to coś więcej, niż tylko zestaw klocków do zabawy!

Rozwój wyobraźni na najwyższym poziomie? Z LEGO Ninjago to możliwe

Odpowiedzmy na pytanie – z jakiego powodu warto jeszcze podarować dziecku LEGO Ninjago? Z pewnością pod uwagę należy wziąć rozwój kreatywności oraz wyobraźni. Powszechnie uważa się, że dzieci, które mają dobrze rozwinięty właśnie ten obszar mózgu, lepiej radzą sobie z pojawiającymi się problemami o wiele szybciej znajdując rozwiązania. Co więcej, dobrze rozwinięta wyobraźnia pozwala na lepsze zrozumienie codziennej rzeczywistości, a w późniejszym okresie ułatwia w wyborze głównej drogi życiowej. Musisz mieć na uwadze, że choć uważa się, że dzieci mają naprawdę imponującą wyobraźnię, to z wiekiem, jeśli jej rozwój nie jest odpowiednio wspierany, ulega osłabieniu. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby dostarczać dziecku zabawki wpływające na rozwój i polepszenie zdolności poznawczych.