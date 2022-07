Objawy nieprawidłowo działającej zwolnicy

Zdarza się że napęd jazdy może ulec uszkodzeniu i konieczny będzie serwis maszyny. Zwolnica to jeden z elementów, który należy sprawdzić w pierwszej kolejności.

Jeżeli silnik jazdy działa, ale sama przekładnia już nie - może oznaczać to, że konieczna będzie wymiana całej przekładni, gdy dojdzie do wyłamania zębów na satelitach.





Osłabienie lub zatrzymywanie się napędu podczas pracy może oznaczać zużyty hydromotor lub przekładnię. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wymiana elementów na nowe.





Nadmierne nagrzanie, wibracje lub hałas wydobywający się ze zwolnicy może oznaczać brak oleju w przekładni, bądź mocne zużycie łożysk. Warto sprawdzić stan śrub w kole napędowym oraz śrub mocujących napęd, które mogły się poluzować. Jeżeli nie tutaj leży problem, należy sprawdzić hydromotor i przekładnię pod kątem ich nadmiernego zużycia. Warto wiedzieć, że jeżeli usłyszymy hałas, który wydobywa się z przekładni, od razu musimy przerwać pracę i zweryfikować, czy nie doszło do uszkodzenia.





Koparki to maszyny, które podczas pracy stawiają czoła dużym obciążeniom. Awaria napędu jazdy może unieruchomić maszynę na dłuższy czas, dlatego w celu zakupu części do koparek gąsienicowych warto odwiedzić sklep Track Motor, który oferuje szeroki wybór zwolnic z szybką wysyłką do klienta nawet tego samego dnia!

W sklepie tym znajdziesz zwolnice do najpopularniejszych koparek:

zwolnice JCB ,

silniki jazdy Bobcat,

Case,

Caterpillar

Volvo,

Zeppelin i wiele innych

W sklepie Track Motor znajdziemy wysokiej jakości rygorystycznie testowane części zamienne, które są łatwo naprawialne i posiadają gwarancję!

Jak widać, dostęp do silników jazdy w opisywanym sklepie jest bezproblemowy. Silniki jazdy do Komatsu, JCB, zwolnica Kubota, czy części do sprzętu innych cenionych marek - wszystko znajdziesz w jednym miejscu!

Podsumowanie

Jak widać, zwolnica to przydatna część, która sprawdzi się nie tylko w koparkach, ale również w innych pojazdach użytkowych (takich jak np. inne pojazdy budowlane). Miejmy na uwadze, że odpowiada ona za zwiększenie przełożenia końcowego, bez zwiększania rozmiarów, jak też ogólnej wytrzymałości innych elementów układu napędowego. Zwolnica stosowana jest w wielu rodzajach pojazdów, jednak ta część jak każda inna, może ulec awarii.