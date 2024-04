11 niewybuchów w Białej Podlaskiej. Saperzy wiedzą jakiej są produkcji

- Na miejscu odnaleźliśmy w sumie 11 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Są produkcji radzieckiej. Większość z nich podjęliśmy w środę przewieźliśmy w miejsce, w którym dzisiaj będą zniszczone- mówi starszy chorąży sztabowy Grzegorz Kloc, dowódca saperów z Chełma.

>>> Ewakuacja mieszkańców Białej Podlaskiej <<<

Przy ulicy Sidorskiej 61 zostały jeszcze 4 niewybuchy. – Nie wszystkie podjęliśmy w jednym transporcie, bo to ładunki niebezpieczne i nie mieliśmy takich możliwości logistycznych- tłumaczy Kloc. Dzisiaj teren zabezpiecza policja. – W piątek ok. godziny 9 będziemy kontynuować prace na miejscu. Sprawdzimy dokładnie teren, by wykluczyć kolejne bomby. Jeśli będzie bezpieczny, to akcję zakończymy -zapowiada dowódca.

Przypomnijmy: podczas prac budowlanych przy ulicy Sidorskiej 61 operator koparki natrafił na niewybuchy bomb lotniczych. Ważyły nawet 100 kilogramów. W piątek również ma być zarządzona ewakuacja mieszkańców, ale już na mniejszą skalę. Dzisiaj ulicy Sidorska jest już przejezdna.