23-latek wbiegł pod rozpędzoną ciężarówkę? Nie przeżył tego wypadku

Do zdarzenia doszło ok. godz. 3 nad ranem. Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że 23-letni mężczyzna wbiegł na jezdnię, gdy nadjechała ciężarówka. 40-letni kierowca nie zdołał wyhamować w porę. Doszło do potrącenia pieszego.

Pomimo prowadzonej na miejscu reanimacji, poszkodowany młody człowiek zmarł.

- Ustalamy wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku i apelujemy o rozwagę na drodze - podsumowuje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka policji w Białej Podlaskiej.