5 prezydentów, a sekretarz ten sam. Po 34 latach odchodzi na emeryturę

Chociaż pochodzi z Nałęczowa, to do Białej Podlaskiej przyjechał za głosem serca w 1989 roku. Najpierw był kierownikiem spraw lokalowych w ratuszu. A sekretarzem został w 1990 roku i tak nieprzerwanie aż do teraz. Z wykształcenia jest prawnikiem.

Współpracował z 5 prezydentami. – 26 stycznia urzędnicy wraz z prezydentem Michałem Litwiniukiem i byłym prezydentem Andrzejem Czapskim podziękowali mu za jego pracę – mówi Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka ratusza. Współpracownicy nazywali Kucabę „ojcem urzędu”.

– Imponuje nam rozwagą, spokojem i zawsze będziemy czerpać z jego doświadczenia i wiedzy– przyznaje Litwiniuk.

Jako sekretarz był zawsze bezpartyjny. Zapewniał sprawne działanie urzędu, bo wdrażał m.in. reformy samorządu terytorialnego. – Później uczestniczył w zmianach po 1998 roku, gdy wprowadzono trójszczeblowy samorząd terytorialny– przypomina rzeczniczka.

Teraz, urząd szuka nowego sekretarza. Nabór trwa do 2 lutego.