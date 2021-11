Urodziny Białej Samorządowej. Chcą „przejąć odpowiedzialność za miasto”

– Potrzeba takiego stowarzyszenia nie wynika z naszych ambicji czy osobistych marzeń, tylko z oceny obecnej sytuacji w mieście, którą podziela wielu mieszkańców. Brakuje ośrodka, który rozsądnie recenzowałby to, co się dzieje, korygowałby i proponował rozwiązania w kierunku dynamicznego rozwoju miasta – tłumaczył w listopadzie 2016 roku Bogusław Broniewicz, lider Białej Samorządowej. Dwa lata później, stowarzyszenie wystartowało w wyborach samorządowych z hasłem "Budzimy społeczność". Ostatecznie, do rady miasta dostało się trzech przedstawicieli stowarzyszenia, a jego lider został przewodniczącym rady.

Teraz, po pięciu latach istnienia, stowarzyszenie ma apetyt na więcej. – Namawiamy wszystkich do aktywności, do tego, abyśmy patrzyli na to, co robi wybrana przez nas władza i abyśmy próbowali modyfikować jej poczynania – tłumaczy Broniewicz. – Biała Samorządowa ma obecnie trzech radnych. Chcielibyśmy mieć ich więcej i na pewno naszym marzeniem jest objęcie władzy, po to by służyć jeszcze mocniej społeczeństwu miasta, abyśmy nie byli ograniczani różnymi rzeczami, tak jak teraz ma to miejsce – podkreśla lider.

Stowarzyszenie ma ambicje, by zdobyć jak największą liczbę mandatów w kolejnej kadencji rady miasta. – Chcemy przejąć odpowiedzialność za miasto, spróbować wprowadzić zdroworozsądkowe myślenie i rozwiązania, które w większym stopniu będą służyły mieszkańcom – przekonuje Broniewicz, zaznaczając jednocześnie, że wszystko będzie zależało od tego, czy ludzie im zaufają.

Poza tym, w jego ocenie, stowarzyszeniu udało się „obudzić społeczność” miasta. – W Białej Podlaskiej jest teraz dyskusja, dialog pomiędzy mieszkańcami. Ścierają się pomysły. To początek dobrej drogi, która czeka nasze miasto i może przyczynić się do jego dalszego rozwoju – stwierdza szef Białej Samorządowej. Przypomina też, że pomysłodawcami powstania stowarzyszenia byli Jan i Paweł Polkowscy.

Największy sukces? – Jesteśmy dumni ze wszystkich ludzi, z którymi przyszło nam współpracować – zaznacza. – Poza tym m.in. dopingowaliśmy władze miasta do szerszego frontu robót w zakresie budowy ulic i chodników – dodaje jako przykład.

W radzie miasta oprócz Bogusława Broniewicza, zasiadają jeszcze Jan Jakubiec i Bartłomiej Kuczer z Białej Samorządowej. Natomiast 11 mandatów należy do Prawa i Sprawiedliwości, a 9 do Koalicji Obywatelskiej.