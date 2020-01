Ponad 800 instalacji odnawialnych źródeł energii pojawi się w Białej Podlaskiej w tym roku

Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże – napłynęło kilka tysięcy wniosków. Dwa przetargi już rozstrzygnięto – na pompy oraz kolektory słoneczne. Otwarcia kopert jeszcze nie było w przypadku kotłów na biomasę.

Pompy zamontuje firma Dajk z Lublina. Ma na to czas do 10 czerwca. – Dokładnie zostanie zainstalowanych 228 pomp. Wartość tej umowy to 2,1 mln zł. Średni koszt instalacji to 9 tys. zł – wylicza Maciej Buczyński, zastępca prezydenta. Mieszkaniec dokłada ok. 2,4 tys. zł, reszta to unijne dofinansowanie.

– Nie jesteśmy amatorami, mamy sporą praktykę, jeśli chodzi o OZE – przyznaje Maciej Kańczugowski, prezes lubelskiej firmy. – Mieszkańcy nie muszą wykonywać dodatkowych czynności. Wystarczy kotłownia z doprowadzoną instalacją i gniazdko. My dostarczamy pozostałe elementy – zaznacza prezes.

Za kilka dni miasto podpisze umowę na dostawę i montaż solarów i instalacji fotowoltaicznych. – W sumie wartość całego projektu to ok. 12 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 9 mln zł – dodaje prezydent Michał Litwiniuk. – To działania sprzyjające poprawie jakości powietrza w mieście.

Samorząd już złożył wniosek o dofinansowanie na kolejne instalacje, ale tym razem na solary i fotowoltaikę. Rozstrzygnięcia jeszcze nie było.