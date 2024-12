A co zdjęciem do dowodu? Urząd ułatwi sprawę

Żeby zrobić zdjęcie do dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy nie trzeba będzie szukać studia fotograficznego. - Jeśli ktoś przyjdzie do urzędu wyrobić dokument, a przypadkiem nie będzie miał zdjęcia, to będzie można to skorzystać z fotobudki. Maszyna robi zdjęcia do paszportu, prawa jazdy, wiz i innych dokumentów- mówi Paweł Łysańczuk, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego.

Za zdjęcie trzeba zapłacić 30 zł. Można płacić kartą, blikiem lub gotówką. Automat stanął w holu przy urzędzie stanu cywilnego. Takie rozwiązanie można już spotkać w wielu urzędach w Polsce.