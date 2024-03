Amerykańskie bestie u polskich pancerniaków. Czy czołgi trafią do Białej Podlaskiej?

Czołgi, które trafiły do stolicy, to już kolejna dostawa amerykańskiego uzbrojenia. Maszyny przyjechały koleją. Wiezione były na masywnych, połączonych ze sobą platformach. Na wideo w internecie widać jak Abramsy są przewożone pod czujnym okiem żołnierzy.

To prawdziwe cacko wśród sprzętu pancernego. Ma gruby pancerz i potężną armatę.

Do Polski dostarczono już 69 ze 116 zamówionych czołgów. A do końca tego roku nad Wisłę powinno dotrzeć jeszcze 47 maszyn.

Umowa z Amerykanami została podpisana 4 stycznia 2023 roku. „Całkowita wartość umowy to ok. 1,4 miliarda dolarów netto, z czego blisko 200 milionów dolarów jest finansowane przez stronę amerykańską w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych, natomiast dostawy czołgów i pozostałego sprzętu wojskowego rozpoczną się już w bieżącym roku i zostaną zrealizowane do końca 2024 roku" - podawała w ubiegłym roku Agencja Uzbrojenia.

Bataliony 1. Warszawskiej Brygady Pancernej stacjonują też w garnizonie w Białej Podlaskiej. Czy to oznacza, że na wschodnią flankę NATO też trafią Abramsy?

- Czołgi trafią do batalionów 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Ale na tym etapie nie informujemy o szczegółach dyslokacji sprzętu- słyszymy w biurze prasowym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Abramsy są najnowocześniejszymi czołgami na świecie.