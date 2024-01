Autokar wpadł w poślizg i wypadł z drogi. Jechało nim 26 osób

- Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 23.30 na drodze wojewódzkiej nr 812 w miejscowości Wisznice. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 63-letni kierowca, jadąc z Białej Podlaskiej, na łuku drogi wpadł w poślizg, zjechał na prawe pobocze i uderzył w bariery energochłonne. Po tym autokar przewrócił się na bok i uderzył w przydrożne drzewo. 63-latek prawdopodobnie nie dostosował prędkości do trudnych warunków panujących na drodze. Kierowca autokaru był trzeźwy. Potwierdziło to przeprowadzone przez mundurowych badanie - informuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

- Po zgłoszeniu na miejsce zdarzenia natychmiast zostały skierowane służby ratunkowe, które udzielały pomocy uczestnikom wypadku. 3 osoby trafiły do szpitala z czego jedna, 80-letnia pasażerka, doznała obrażeń ciała - dodaje.

Pozostali uczestnicy wypadku zostali przewiezieni do tymczasowego miejsca zastępczego przygotowanego przez gminę Wisznice, na czas oczekiwania na pojazd zastępczy.