Biała Podlaska: "Czwórka" uczy już 100 lat. Jubileusz szkoły

– Długo przygotowywaliśmy się do tego jubileuszu. Udostępniamy stare kroniki. Można odnaleźć się na fotografiach – powiedziała na specjalnej uroczystości Jolanta Mazuruk, dyrektor placówki. Obecnie, kształci się tu blisko 400 uczniów.

"Czwórka" powstała w 1921 roku. Najpierw z siedzibą w domu Szajnberga przy ulicy Sadowej. Pierwszą nauczycielką i kierowniczką była Rozalia Jamenfeldówna. Przez kolejne lata, szkoła zmieniała swój adres. Mieściła się m.in. w budynkach przy ulicy Narutowicza. We wrześniu 1939 roku jeden z nich spłonął od bomb, a drugi przeznaczono na niemiecki szpital wojskowy. Natomiast, po wojnie, uczniowie przenieśli się już do obiektów przy Moniuszki 36, gdzie "czwórka" znajduje się do dzisiaj. W 1958 roku budynek rozbudowano w "czynie społecznym". Powstało wówczas nowe skrzydło z salą gimnastyczną. Z okazji jubileuszu, placówka zaprosiła swoich dawnych nauczycieli, dyrektorów oraz absolwentów na uroczystość.

– Byłam dyrektorem w latach 1975–1982. To były ciężkie czasy– przyznaje Eliza Gracz. – Na pewno więcej było dzieci niż teraz. Naprawdę było dość ciasno. Dlatego za moich czasów, nad salą gimnastyczną powstały 3 dodatkowe sale lekcyjne – wspomina. – Dzisiaj widzę, że zmienił się trochę układ pomieszczeń. Kiedyś biblioteka była na dole, teraz w tym miejscu jest świetlica – dodaje była pani dyrektor. Czym wyróżniała się "czwórka"? – Byliśmy szkołą ćwiczeń dla AWF. Przychodzili do nas na przykład studenci ze swoim asystentem, którym wówczas był m.in. ś. p. profesor Józef Bergier. To była nobilitacja – podkreśla Gracz.

Z kolei, uczniowie doceniają kameralną atmosferę szkoły. – Tutaj wszyscy się znają. Jest spokojnie – przyznaje Natalia z ósmej klasy. – Nauczyciele nie są zbyt surowi, nie wstawiają uwag za błahostki. Są sprawiedliwi w ocenach – uważa uczennica. Jej klasa liczy 21 osób. – Cieszę się, że nauka zdalna już się skończyła – dodaje nastolatka.

Na pamiątkę 100-lecia, nauczyciele i uczniowie przygotowali "kapsułę czasu", która ma być otwarta za 20 lat.

Przypomnijmy, że w 2019 roku w placówce otwarto nowoczesną pracownię biologiczną. Jej wyposażenie kosztowało 35 tys. złotych, a pieniądze to nagroda w konkursie WFOŚIGW. Uczniowie otrzymali ją za film, przedstawiający działania szkoły na rzecz ochrony środowiska.

W tym roku swoje 100-lecie obchodziła też Szkoła Podstawowa numer 2 w Białej Podlaskiej.