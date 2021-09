Biała Podlaska: Czy mieszkańcy pojadą za darmo autobusami? Biała Samorządowa o to wnioskuje

W sumie radni Białej Samorządowej zgłosili 10 wniosków, których wartość oszacowali na ponad 10 mln zł. – Część z nich to powtórzenie naszych propozycji składanych rok temu. Wówczas żadna z nich nie zyskała uznania w oczach organu wykonawczego – tłumaczy Bogusław Broniewicz, przewodniczący rady miasta.

W związku z tym, klub wnioskuje m.in. o wykonanie czterech zielonych przystanków autobusowych, zakup koszy na śmieci czy ławek, a także montaż czterech publicznych toalet w newralgicznych miejscach miasta. – Czy w byłym mieście wojewódzkim, prawie 60-tysięcznym, potrzebna jest toaleta publiczna? Bo przecież nie ma takiej. Odpowiedź powinna być jednoznaczna – uważa radny Jan Jakubiec. Budowę toalety w centrum miasta zgłosili też wcześniej radni prawicy.

Natomiast Biała Samorządowa wnosi jeszcze o zwiększenie do 7 mln zł kwoty na budowę osiedlowych ulic oraz do 3,5 mln zł kwoty na budowę chodników.

Jednak najwięcej miasto może kosztować uruchomienie bezpłatnej komunikacji. – Proponujemy, by kwotę 3,5 mln zł przekazać dla miejskiej spółki MZK. W przybliżeniu to wartość sprzedawanych biletów – tłumaczy Broniewicz. – Nie wiemy, jaki jest teraz stan finansowy spółki. Być może warto zacząć stopniowo wprowadzać bezpłatną komunikację. Najpierw dla dzieci szkolnych, później seniorów – zauważa radny Jan Jakubiec. Jego zdaniem, takie rozwiązanie poprawiłoby też sytuację z parkowaniem. Bowiem mieszkańcy skarżą się na brak miejsc parkingowych. Z kolei Zjednoczona Prawica proponuje budowę nowych parkingów.

Temat bezpłatnej komunikacji powraca w mieście od kilku lat. Zgłaszali go radni, stowarzyszenia czy mieszkańcy w swoich petycjach. Był to również jeden z punktów programu wyborczego prezydenta Michała Litwiniuka (PO). – Jest to jedno z zadań, które chciałbym zrealizować w tej kadencji. Wymaga to nakładów, które trudno zaprojektować akurat w momencie, gdy tak kosztowna dla budżetu miasta jest sytuacja spowodowana COVID-19 – tłumaczył prezydent Michał Litwiniuk we wrześniu 2020 roku. – W związku z tym nie jest to dobry moment na podejmowanie takich decyzji – stwierdził wówczas.

W ocenie Białej Samorządowej miasto ma pieniądze na te cele. – Łącznie ponad 40 mln zł wolnych środków trafiło do tegorocznego budżetu. Pieniądze są wydawane efektownie, a nam chodzi, by było efektywnie, szybciej – podkreśla przewodniczący rady.

W tym roku wszystkie kluby radnych, również Koalicji Obywatelskiej, złożyły swoje wnioski do budżetu. – Po analizie złożonych propozycji pan prezydent zaprosi przedstawicieli wszystkich klubów, by przedyskutować to z nimi oraz by wypracować formułę takiego projektu budżetu, który będzie mógł zostać zgodnie przyjęty przez wszystkich radnych – zaznacza Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka magistratu.

Samorząd do 15 listopada musi przedstawić projekt przyszłorocznego budżecie Radzie Miasta oraz do opinii Regionalnej Izbie Obrachunkowej.