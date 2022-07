Biała Podlaska i budżet obywatelski. Czy miasto sprawdzi jego efekty?

W tym roku pulę środków do podziału zwiększono z 2 mln 6 tys. zł do 2 mln 40 tys. zł. Obok kategorii projektów „małych” (od 20 tys. zł do 200 tys. zł) i „dużych” (od 500 tys. zł do 1 mln zł) pojawia się też trzecia kategoria projektów „średnich” (od 200 tys. zł do 500 tys. zł).

Zmienia się też wymagana liczba podpisów pod projektem – z 40 do 20. Ocena projektów potrwa do 10 sierpnia. Później będzie czas na odwołania. Głosowanie z kolei ruszy 26 sierpnia. Swój głos będzie można oddać także przez internet. Wyniki będą znane około 4 października.

Ale mieszkaniec Białej Podlaskiej zwraca uwagę, że to już siódma edycja budżetu, ale jak dotąd nie przeprowadzono żadnej jego ewaluacji. „Nie były prowadzone analizy (…), ani badania ankietowe w tym zakresie oraz nie dokonano innych ustaleń, m.in. pod kątem powodu braku udziału większości mieszkańców w głosowaniu” – pisze autor petycji.

W ubiegłorocznej edycji mieszkańcy oddali ponad 8 tys. głosów, w tym ponad 7 tys. drogą internetową. Tymczasem, zdaniem autora petycji, badania ewaluacyjne pozwolą ustalić, dlaczego niektórzy nie uczestniczą w budżecie obywatelskim. „Pozyskanie takiej wiedzy umożliwi władzom miasta podjęcie działań naprawczych, może też doprowadzić do zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnej” – zwraca uwagę bialczanin i podaje przykłady takich raportów, które powstały na przykład w Szczecinie i Poznaniu. Tam pytano o opinie zarówno zgłaszających projekty, jak i samych głosujących.

– Najpierw odpowiedź w sprawie ewaluacji otrzyma autor petycji – słyszymy od bialskich urzędników.

W ubiegłym roku zwyciężyło 5 projektów, w tym 4 zgłoszone przez miejskich radnych. Najwięcej – ponad 2600 głosów – zdobył pomysł budowy parku linowego wraz z trampolinami przy ulicy Kąpielowej autorstwa radnych Marka Dzyra (Zjednoczona Prawica) oraz Marcina Izdebskiego (Koalicja Obywatelska). – Mam prośbę, by miasto mocniej przyłożyło się do promowania tej inicjatywy, bo na profilu miejskim ani na stronach nie ma uwidocznionych informacji o budżecie obywatelskim – apelował kilka dni temu na sesji Marek Dzyr. Ale urzędnicy już to naprawili.

Formularz zgłoszenia projektu można złożyć w formie papierowej w ratuszu lub za pośrednictwem platformy ePUAP do 3 sierpnia.