Biała Podlaska: Inicjatywa Polska ma propozycje dla radnych. Popiera je poseł Riad Haidar

– Z tego co wiemy, budowę chodnika przy ulicy Żeromskiego rozpisano na lata 2022 i 2023, dzieląc ją na dwa etapy – mówi Jakub Motyczka, członek Inicjatywy. – Ale my chcemy prosić radę, aby inwestycję zrealizować do końca 2022 roku, bo tu jest ogromny problem z ruchem pieszych – dodaje Motyczka.

W jego ocenie, to jedna z „najpilniejszych potrzeb chodnikowych w mieście”. Jest jeszcze jeden powód. – Ulica Żeromskiego prowadzi do rozbudowującego się osiedla bloków mieszkalnych. Ta rozbudowa w tym rejonie nie szła do tej pory z poprawą infrastruktury drogowej – zauważają członkowie Inicjatywy Polskiej. Zdaniem autorów, to dobry moment na budowę chodnika zwłaszcza w kontekście remontu ulicy Podmiejskiej i planów budowy kolejnego odcinka ul. Armii Krajowej.

Druga propozycja dotyczy sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. – Chcielibyśmy, aby znalazły się one w miejscach publicznych i łatwo dostępnych – zaznacza Kacper Barszcz. Takie automatyczne defibrylatory za pomocą poleceń głosowych i wizualnych instruują, jak prawidłowo podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową w przypadku zatrzymania krążenia. – Urządzenia takie powinny znajdować się miejscach, gdzie odbywają się imprezy i są duże skupiska ludzi – uważają autorzy i przekonują, że z danych wynika, że „nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie”. – Dodatkowo, chcemy, aby miasto opracowało cały program, również ze szkoleniami, na temat użycia defibrylatorów – podkreśla Barszcz.

Pomysły bialskiego środowiska Inicjatywy Polskiej popiera poseł Riad Haidar. – Wiemy, jakie są problemy służby zdrowia. Czasami nie ma możliwości dotarcia do pacjenta na czas. Defibrylator może pomóc ratować życie do momentu przybycia karetki – zwraca uwagę poseł, z zawodu lekarz neonatolog. Jego zdaniem, realizacja tych propozycji będzie z „korzyścią dla mieszkańców”. – To jest sygnał dla urzędników, że należy wziąć pod uwagę te sprawy – dodaje Haidar. Podpisy pod projektami uchwał można składać m.in.. w biurze parlamentarzysty przy ulicy Narutowicza. Potrzeba 300 nazwisk.

Prezydent Białej Podlaskiej, Michał Litwiniuk, przyznaje, że cieszy go każda aktywność społeczna. – Uzupełnia ona szerokie, podejmowane przeze mnie oraz radę miasta, w zakresie budowy dróg i chodników, działania. Przypomnę, że jestem autorem bezprecedensowego w historii miasta pomysłu sporządzenia planu budowy dróg na całą kadencję, który z powodzeniem, we współpracy z radą miasta, realizujemy, a który został przez nas wspólnie z radą miasta uzupełniony o plan budowy chodników – podkreśla Litwiniuk. – Jedyne ograniczenia, jakie w tym zakresie nas spotykają, to te towarzyszące wszystkim gospodarzom publicznych budżetów, czyli te wynikające z ograniczonej dostępności środków – dodaje prezydent.

Zauważa jednocześnie, że "decyzja o przyjętej kolejności budowy dróg i chodników została podjęta z roztropnością na podstawie wspólnie opracowanych kryteriów ze specjalistami i z radnymi". – Chcę podkreślić, że w tej kadencji wybudowaliśmy już rekordową w historii naszego samorządu długość dróg i chodników, a także dróg rowerowych i sukcesywnie ten stan powiększamy – przekonuje preyzdent.

To nie pierwsze inicjatywy uchwałodawcze tego środowiska. Wcześniej do rady trafił projekt miejskiego programu in vitro. Ale konieczne są poprawki. Prawnicy magistratu dopatrzyli się m.in. braku opinii prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. – To temat, który cały czas dopingujemy. Obecnie czekamy na potrzebną opinię. Naszym celem jest m.in. poprawa demografii w mieście – zaznacza poseł i lekarz. Po zebraniu potrzebnej liczby podpisów projekty trafią do Urzędu Miasta, gdzie będą oceniane przez służby prawne. Dopiero wtedy będą mogły znaleźć się w porządku obrad sesji radnych.