Budżet obywatelski Białej Podlaskiej. Takich zmian chcą mieszkańcy?

– Dotyczyły one m.in. ogólnikowości paragrafu o ewaluacji procesu budżetu obywatelskiego przez prezydenta oraz wysokości „zielonego budżetu” – mówi Adam Klej z referatu wspierania przedsiębiorczości. – Kolejnym krokiem będzie projekt uchwały. Prawdopodobnie trafi on jeszcze na marcowe posiedzenie Rady Miasta – zapowiada urzędnik.

Te zmiany to efekt m.in. petycji Andrzeja Halickiego, doktora nauk prawnych. Nowością będzie tak zwany „zielony budżet”, czy wszelkie proekologiczne propozycje. Pomysły muszą się zmieścić w kwocie do 50 tys. zł. Mogą to być nasadzenia roślinności, łąk kwietnych czy budowa infrastruktury dla ptaków.

W dalszym ciągu projekty będą podzielone na trzy kategorie:

małe,

średnie,

duże.

„Projekty duże i średnie mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy albo powiatu z zastrzeżeniem, że muszą być to zadania inwestycyjne takie jak m.in.: modernizacja, budowy bądź przebudowy infrastruktury” – czytamy w projekcie uchwały.

Na wybrane pomysły będą również mogły głosować osoby małoletnie, ale za zgodą rodzica lub opiekuna. Autorzy projektów będą musieli zebrać 20 głosów poparcia pod swoją propozycją. W przypadku negatywnej oceny projektu, autor będzie mógł się odwołać w ciągu pięciu dni. W formularzu zgłoszenia pomysłu do budżetu obywatelskiego trzeba będzie podać opis, lokalizację, a także wstępny kosztorys. Z kolei w karcie do głosowania, numer PESEL nie będzie potrzebny, co było wcześniej praktykowane w Białej Podlaskiej. Wystarczą imię i nazwisko oraz adres zamieszkania głosującego. Ostateczna kwota budżetu obywatelskiego będzie podana w formie zarządzenia prezydenta. W ubiegłym roku było to 2 mln 31 tys. zł.