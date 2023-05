Biała Podlaska: Plaża nie za płotami mieszkańców, tylko przy "Małpim Gaju"

– Nie było to konsultowane z ludźmi, którzy przez dziesiątki lat mieszkają przy tej ulicy. Chcą mieć spokój i nie zgadzają się na plażę bezpośrednio za posesjami– tłumaczył na piątkowej sesji radny Jan Jakubiec (Biała Samorządowa), który sam również przy Żurawiej mieszka.

Miasto szuka właśnie projektanta dwóch plaż nad Krzną. Pierwsza lokalizacja to właśnie pawilon przy ulicy Żurawiej, a druga to kładka na rzece przy ulicy Droga Wojskowa. – Powstał tu pawilon, który miał być „edukacyjny”, ale nie taki nie jest, o czym świadczą interwencje Straży Miejskiej – mówił jeszcze Jakubiec.

Zaproponował, by takie miejsce rekreacji wytyczyć w pobliżu parku Radziwiłłowskiego lub „Małpiego Gaju”. – Te działki mają ponad 3 hektary i nie kolidują z żadnymi posesjami. Jest jeszcze czas na zmianę, bo wszystko jest na etapie projektu – przekonywał radny.

Nie wszyscy jednak jego argumenty przyjęli. – Nagle wielkie larum się podnosi, gdy trzeba już dopiąć pewne rzeczy. Jak powstaje droga i trzeba ją poszerzyć, to nikt nie pyta, czy komuś to będzie przeszkadzać Trzeba popatrzeć na dobro wszystkich mieszkańców, a nie tylko najbliższych sąsiadów. W naszej mądrości leży to, by ludziom wyjaśnić, dlaczego taka a nie inna decyzja została podjęta– stwierdzała Marta Cybulska–Demczuk, radna Koalicji Obywatelskiej.

Niemniej jednak, urzędnicy potwierdzili, że zastępcze działki zaproponowane przez Jakubca również dopuszczają taką formę rekreacji, jak plaża. – W dużej mierze zagospodarowaliśmy już dolinę Krzny dzięki unijnym środkom. Powstały ścieżki rowerowe. Plaża z kąpieliskiem ma być pewnym uzupełnieniem– wyjaśnił prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Z kolei, przewodniczący rady optował za lokalizacją przy „Małpim Gaju”. – W budżecie wprowadzamy nową inwestycję budowy parkingu przy tym parku. Czy w związku z tym, plaża nie powinna powstać właśnie tam, skoro angażujemy już środki. Mielibyśmy w ten sposób dwie rzeczy załatwione– skwitował Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa).

Jednocześnie okazuje się, że miasto ma ambitne plany na zagospodarowanie łąk pomiędzy „Małpim Gajem” a mostem na alei Tysiąclecia. – Chcemy złożyć wniosek na unijne dofinansowanie budowy centrum edukacji ekologicznej w tym miejscu– zapowiedział Litwiniuk. Koncepcja jest już gotowa. Niedługo urzędnicy ogłoszą przetarg na zaprojektowanie takiej inwestycji.

Ostatecznie, radni poparli wniosek Jana Jakubca w sprawie zmiany lokalizacji miejskiej plaży na teren przy „Małpim Gaju”. W budżecie zabezpieczono 120 tys. zł na projekt dwóch takich miejsc.