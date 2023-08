Biała Podlaska: Rondo przy Karuzeli. Będą utrudnienia w ruchu

Prace na skrzyżowaniu ulic Łomaskiej i Sportowej trwają od kilku miesięcy. Do tej pory ruch odbywał się tu wahadłowo. Od czwartku będzie trudniej. – Rozpocznie się układanie nawierzchni bitumicznej na tarczy ronda oraz na ulicach. W związku z tym ulica Łomaska zostanie częściowo wyłączona z ruchu– zapowiada Renata Tychmanowicz naczelnik wydziału dróg w ratuszu. Urzędnicy wyznaczyli objazdy ulicami: Sidorską, alejami Tysiąclecia oraz Stacyjną. Prace potrwają kilka dni.

Rondo nieprzypadkowo powstaje w tym miejscu, tuż przy wjeździe do Karuzeli. Jej otwarcie planowane jest we wrześniu i to inwestor centrum handlowego w całości finansuje przebudowę skrzyżowania.

Miasto liczy, że przy okazji poprawi się płynność ruchu w tym korkującym się rejonie. A właściciel Karuzeli na dogodny dojazd dla klientów. W obiekcie znajdzie się 30 sklepów znanych marek.