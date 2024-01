Biała Podlaska. Serce orkiestry bije na neonatologii

Stworzył go i przez wiele lat kierował nim Riad Haidar. Niestety, wybitny lekarz zmarł w maju ubiegłego roku. – Ponad 90 proc. wyposażenia oddziału stanowi sprzęt oznaczony serduszkiem – zawsze to podkreślał Haidar, który zresztą znał się osobiście z Jurkiem Owsiakiem. A oddział nosi nawet imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tak na przykład, znajdziemy tam aparat USG, urządzenia do screeningowego badania słuchu czy inkubator hybrydowy– to wszystko od orkiestry w trosce o zdrowie maleńkich dzieci. Obecnie, oddziałem kieruje lekarz medycyny Izabela Hamułka. – Ten sprzęt oczywiście nadal nam służy i śmiało można powiedzieć, że ratuje życie najmłodszym pacjentom– przyznaje pani ordynator. – Jesteśmy bardzo wdzięczni WOŚP– dodaje.

W sumie, do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego WOŚP przekazała sprzęty za blisko 8 mln zł. Wzbogaciły też oddział geriatryczny czy ośrodek Domowy Szpital.

Ale akcentów z serduszkiem jest w Białej Podlaskiej więcej. W 2020 roku rondo na skrzyżowaniu ulic Koncertowej i Witoroskiej zyskało nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2022 roku zjawił się tu nawet Jurek Owsiak. – Mamy już 50 miejsc z tą nazwą, w tym: 5 mostów, 3 murale, 6 placów, jeden pomnik, jedną tablica, jeden park, jedną ulicę, jedenaście oddziałów szpitalnych– podliczał wówczas szef orkiestry.

Podczas tegorocznego finału WOŚP na ulicach Białej Podlaskiej kwestować będzie ponad 450 wolontariuszy. Podobnie, jak w ubiegłych latach ich sztab mieścić się będzie na parterze Urzędu Miasta. O godz.17 na placu Wolności rozpoczną się koncerty i licytacje. Minister edukacji Barbara Nowacka przekazała miastu japońskie pióro na aukcję.