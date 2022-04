Biała Podlaska: Szpital chce pomagać Ukraińcom

– Stworzenie biura to nasza własna inicjatywa – przyznaje Magdalena Us, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. – Od początku konfliktu zbrojnego trafiały do nas osoby narodowości ukraińskiej. Były to konsultacje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz hospitalizacje w Oddziałach Szpitala – dodaje Us.

Powołany zespół ma koordynować różne formy pomocy: medycznej, rzeczowej, finansowej oraz wolontariackiej. – Pacjenci mogą liczyć na wsparcie, szczególnie pracowników narodowości ukraińskiej – podkreśla rzeczniczka. Obecnie pracuje tu 6 Ukraińców. W tym dwie osoby szpital zatrudnił po wybuchu wojny. – Poza tym, pracownicy oddziałów szpitalnych organizowali wewnętrzne zbiórki, dokonywali zakupów materiałów medycznych oraz produktów żywnościowych. Teraz widzimy również zaangażowanie pracowników w zakresie wsparcia wolontariatu – zaznacza Us.

Jeśli chodzi o zbiórki rzeczowe, to placówka chce przekazywać dary m.in. do swojego partnera, szpitala w miejscowości Równe w Ukrainie. – Uruchomiliśmy też specjalne konto, na które można przekazywać darowizny finansowe. Zbiórki będą przeprowadzane również za pomocą skarbonek stacjonarnych. Umieszczone zostaną w czterech lokalizacjach szpitala – precyzuje rzeczniczka. Numer konta to: 48 8025 0007 00564108 2000 0010.

Każdy pracownik może też zgłosić chęć pracy w charakterze wolontariatu. – Chodzi m.in. o pakowanie i sortowanie do wysyłki zebranych towarów, przeprowadzanie zbiórek środków finansowych czy indywidualną opieka nad pacjentem narodowości ukraińskiej – tłumaczy Magdalena Us.

Już wcześniej bialski szpital przekazał ambulans do partnerskiej placówki w Równem.