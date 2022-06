Biała Podlaska: To będzie piąty odcinek historii "zbycie miejskich działek"

Od kilku miesięcy prezydent Michał Litwiniuk (PO) konsekwentnie przedkłada radnym projekty uchwał w sprawie sprzedaży gruntów przy ulicach Brzegowej i Elektrycznej. W sumie to ponad 4 hektary, którymi jak zapewniają urzędnicy, zainteresowani są inwestorzy. Ale radnych ze Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej do tej pory to nie przekonywało.

Miasto nie daje jednak za wygraną. Już piąty raz zamierza nakłonić radnych. – Zbycie przedmiotowych nieruchomości przyczyni się do realizacji budownictwa zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, do rozwoju przedsiębiorczości, tym samym do rozwoju miasta, a jednocześnie do uzyskania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego – pisze w uzasadnieniu projektu uchwały prezydent Michał Litwiniuk.

Samorząd zapowiada, że zbycie działek nastąpiłoby w drodze przetargu nieograniczonego. „Ich sprzedaż pozwoli na przeprowadzenie inwestycji miejskich, których realizacja ma istotne znaczenie dla funkcjonowania miasta i zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności” – czytamy w projekcie uchwały, którym radni zajmą się 29 czerwca.

W maju głos w tej sprawie zabrała Bialskopodlaska Izba Gospodarcza. – Sprzedaż tych działek to gwarancja powstania nowych, tak potrzebnych w Białej Podlaskiej miejsc pracy – stwierdził wówczas Jarosław Łepecki, szef izby. Przypomniał też, że przeznaczenie działek na działalność produkcyjno-usługową jasno wynika z planów zagospodarowania przestrzennego.

Tymczasem Dariusz Litwiniuk, szef klubu Zjednoczonej Prawicy w radzie, przyznaje, że wciąż nie jest przekonany do zbycia działek. Powód? – Nikt, jak dotąd, nie potrafi nam przedstawić argumentów. A konkretnie, jaki inwestor jest zainteresowany gruntami, jaki rodzaj działalność chce prowadzić, ile miejsc pracy powstanie, jakie będą wpływy z tego tytułu do miejskiej kasy– wylicza radny. – To są naprawdę podstawowe informacje – zauważa Litwiniuk. Poza tym, obawia się jeszcze czegoś. – To są jedne z ostatnich gruntów miejskich o takim areale.

Na tym jednak nie koniec, bo na sesji pod koniec czerwca urzędnicy zaproponują radnym zbycie jeszcze innych miejskiej działki (1,4 ha) przy ulicy Sidorskiej.