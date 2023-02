Biała Podlaska: Wolontariusze pomogą w nauce

Z pomocy w nauce będą mogli skorzystać również uczniowie z Ukrainy. Korepetycje odbywają się co piątek, od godziny 16 w siedzibie Caritas przy ulicy Warszawskiej 15.

– „Piątki na piątki” to nasz nowy projekt. Nasi wolontariusze będą pomagać dzieciom ze szkół podstawowych w nauce – mówi Małgorzata Strzelec z Centrum Wolontariatu. Z korepetycji będą też mogli skorzystać uczniowie, którzy przybyli do Polski z Ukrainy. – Potrzebujemy też wolontariuszy, bo im więcej chętnych do pomocy, tym większej liczbie dzieci i młodzieży pomożemy – tłumaczy Strzelec.

Aby skorzystać z bezpłatnych korepetycji, trzeba najpierw zadzwonić i umówić się na lekcję z konkretnego przedmiotu. Numer kontaktowy to 780–061–313.