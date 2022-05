Szykują zaplecze budowy autostrady A2. Kiedy zaczną się prace?

Mieszkańców południowego Podlasia najbardziej interesuje postęp prac na A2 z Siedlec do granicy państwa. To w sumie ponad 90 kilometrów. – Jadąc z Cicibora Dużego w kierunku Białej Podlaskiej, widać wyrównany plac i fałdy piachu. Czy ma to związek z budową autostrady? – zastanawia się nasz Czytelnik. Okazuje się, że faktycznie na działce przy drodze wojewódzkiej numer 811 firma Polaqua zaczęła już przygotowywać swoje zaplecze.

– To plac, na którym będą gromadzone materiały do realizacji robót – potwierdza Magdalena Milanowska, specjalistka ds. PR z firmy, która ma wybudować odcinek od miejscowości Swory do węzła Biała Podlaska. Pracownicy wynajęli też biura w mieście. – Nasz zespół odpowiedzialny za budowę stacjonuje już w biurze budowy w Białej Podlaskiej – zaznacza Milanowska. – W grudniu złożyliśmy do wojewody lubelskiego komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Oczekujemy na jej wydanie – przyznaje.

Przedstawiciele firmy organizowali spotkania z mieszkańcami gminy Biała Podlaska na temat dokładnego przebiegu A2. – Ale nie wiemy, kiedy tak naprawdę ruszą prace i czy mamy, na przykład, siać zboże na polach – martwi się nasz Czytelnik spod Białej Podlaskiej.

Małgorzata Tarnowska, główny specjalista z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przypomina, że „ustalenie granic pasa drogowego i określenie, które nieruchomości staną się niezbędne do budowy drogi następuje na mocy decyzji wojewody”. Potocznie mówi się o tym „ZRID”.

– Zgodnie z przepisami, w przypadku dróg krajowych, wojewoda zatwierdza projekt budowlany, podziały nieruchomości oraz wywłaszcza grunt, wskazując nieruchomości, które w całości lub w części staną się własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja ZRID uzyska walor ostateczności – tłumaczy Tarnowska. Obecnie takie postępowanie administracyjne jest jeszcze w toku. – Szacujemy, że dla odcinka Swory – węzeł Biała Podlaska decyzję ZRID uzyskamy do końca roku – prognozuje przedstawicielka GDDKiA. Ale pracownicy firmy Polaqua liczą, że procedura przyspieszy i zaczną roboty w terenie jeszcze w miesiącach wakacyjnych.

Zaplecza budowy A2 mają jeszcze powstać w okolicach Sitnika. To tam zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych. Autostradą do Białej Podlaskiej mamy pojechać w 2024 roku.