Brawura i brak ostrożności przyczynami wypadków na drogach

W poniedziałek (11 marca) doszło do dwóch wypadków drogowych w powiecie bialskim, w których ranne zostały dwie osoby. W obu przypadkach policja bada okoliczności tych zdarzeń i apeluje o rozwagę na drogach.

Do pierwszego zdarzenia doszło po godzinie 8 rano w miejscowości Worsy.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem marki Asix 27-latek, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył czołowo w jadący z naprzeciwka pojazd marki DAF. Drugim pojazdem kierował 60 latek – informuje nadkomisarz Barbara Salczynska-Pyrchla z bialskiej komendy policji.

Jak ustalili policjanci 27-letni mężczyzna nie posiadał prawa jazdy.

Do drugiego zdarzenia doszło po godzinie 19 w miejscowości Wyczółki. Tam wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że 36-letnia kobieta kierująca audi na łuku straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo.

Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno 27-latek jak i 36-latka byli trzeźwi. W wyniku obu zdarzeń do szpitala trafili kierowca jednośladu i kierująca audi.