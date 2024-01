Burmistrz rządzi miastem przez dwie kadencje. W kolejnych wyborach nie wystartuje

To jego zastępca. Kot powołał go na to stanowisko 5 lat temu. – Uważam, że to odpowiedni czas, by przekazać stery miasta w ręce młodszego i dynamicznego pokolenia, odnajdującego się w tej nowej rzeczywistości – tłumaczy burmistrz, który w kwietniowych wyborach nie wystartuje.

– Swój głos oddam na Pawła Łysańczuka, który karierę w urzędzie zaczynał od najniższego szczebla. Ma odpowiednie predyspozycje, uczestniczył w wielu trudnych negocjacjach. Doskonale sobie poradził– podkreśla Kot, który w poprzednich wyborach startował ze swojego komitetu.

Również Łysańczuk zamierza ubiegać się o ten urząd jako kandydat bezpartyjny. – Gdy burmistrz powierzył mi 5 lat temu stanowisko zastępcy, to przyznam, że byłem w szoku. Ale czuję satysfakcję, że mogę pracować na rzecz lokalnej społeczności– podkreśla kandydat. Skończył politologię i dziennikarstwo. – Po studiach w Lublinie wróciłem do Międzyrzeca, bo kocham to miasto– przekonuje.

Do swoich sukcesów zalicza m.in. doprowadzenie do modernizacji kina czy pałacu Potockich. – To były wyzwania. Ale mam też inne marzenia i wizje na przyszłość miasta, którymi niedługo się podzielę. Z pewnością jestem człowiekiem konsensusu i zgody. A ludzie są teraz zmęczeni walką polityczną, która weszła do domów– stwierdza.

Z kolei, Zbigniew Kot zamierza zwolnic tempo. – Czas pomyśleć o rodzinie, to ważny argument. I tak dziękuję mojej małżonce za wytrwałość– dodaje.

Przed kadencją w urzędzie miasta, był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. Formalnie współpracy nie zakończył, bo korzystał z bezpłatnego urlopu. – Wypadałoby zakończyć tam swoją aktywność. A czas pokaże, co dalej. Zmiany rozwijają. Jeśli komuś będę jeszcze potrzebny, to nie odmówię– deklaruje Kot.

Łysańczuk to na razie pierwszy kandydat, który oficjalnie ogłosił swój start w wyborach. Niewykluczone, że o fotel burmistrz powalczy też Marcin Duszek z PiS, do niedawna poseł. Ale w ostatnich wyborach do Sejmu partia go nie wystawiła.