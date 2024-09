By nie było za późno. Ambulans w gminie już na stałe

Wojewódzkie analizy czasów dojazdów zespołów ratownictwa medycznego to potwierdziły. W gminie Janów Podlaski brakuje pogotowia. Ale bezpieczniej będzie już od 1 października. Bowiem umiejscowienie tu karetki znalazło się w zaktualizowanym niedawno Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

- Wojewoda lubelski przedstawił ten projekt ministerstwu zdrowia. Został zatwierdzony 16 sierpnia- mówi Małgorzata Torbicz z biura prasowego urzędu wojewódzkiego. A to oznacza, że 1 października w Janowie Podlaskim pojawi się ambulans z załogą.

- Głównym argumentem, który za tym przemawiał była konieczność poprawy osiąganych w tej gminie i subregionie parametrów czasu dotarcia takiego zespołu ratownictwa na miejsce zdarzenia. Pod uwagę wzięto też odległość gminy od najbliższych miejsc stacjonowania ZRM – zaznacza Torbicz. Do Białej Podlaskiej to 21 kilometrów, a do Terespola ok. 34 kilometrów.

To bialska stacja pogotowia ma wysłać do Janowa taki zespół, który będzie działać codziennie w godz. 8-20. – Na to wszystko pracowało kilka podmiotów, zarówno wojewoda, stacja pogotowia w Białej Podlaskiej, marszałek i nasz samorząd. Był jeden wspólny cel ponad podziałami -przyznaje wójt Karol Michałowski. – Udostępniamy dla zespołu pomieszczenia socjalne przy ulicy Bialskiej 6A, obok urzędu gminy. Obecnie je remontujemy. Mamy odpowiednie wytyczne – zaznacza Michałowski.

O potrzebie karetki w Janowie wiedział od dawna. – Jestem tu na co dzień. Zresztą znam to z autopsji, gdy mój tato kiedyś potrzebował pomocy. Poza tym, zdarzają się przecież wypadki. A karetka zanim przyjedzie z Białej Podlaskiej czasami utknie w korkach. I bywa, że jest już za późno. Zdrowie mieszkańców jest najważniejsze-podkreśla wójt. Na razie, to 12-godzinny tryb pracy. – Od czegoś trzeba zacząć- przyznaje.

Ludzie z ulgą przyjęli taką informację. – Janów karetki bardzo potrzebuje. Jest pozytywny odbiór. To skraca dojazd do pacjenta o kilkanaście minut. A wiadomo, że w wielu sytuacjach każda minuta jest na wagę złota – uważa Agnieszka Nowosielska, radna gminy.

W połowie września do Janowa przyjedzie wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, by zobaczyć miejsce stacjonowania załogi karetki.